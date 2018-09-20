В Самарской филармонии выступит Павел Коган с Московским симфоническим оркестром

В Международный день музыки, 1 октября, на площадке Самарской филармонии в 18.30 состоится концерт Московского государственного симфонического оркестра под управлением Павла Когана, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.
Концерт пройдет в рамках гастрольного тура, организованного при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и посвященного 75-летию коллектива.
Гастроли оркестра пройдут с 1 октября по 4 ноября в 20 городах России. Самара станет первым городом в этом туре.
За дирижерский пульт на всех концертах встанет художественный руководитель и главный дирижер, народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ Павел Коган.
В концертном зале Самарской филармонии Московский симфонический оркестр выступит впервые. В программе "Русские композиторы: Вальсы и полонезы" прозвучат лучшие танцевальные миниатюры композиторов "золотого века": Глинки, Рубинштейна, Глазунова, Римкого-Корсакова и Чайковского.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!