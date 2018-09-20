В Самарской филармонии выступит Павел Коган с Московским симфоническим оркестром

В Международный день музыки, 1 октября, на площадке Самарской филармонии в 18.30 состоится концерт Московского государственного симфонического оркестра под управлением Павла Когана, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

Концерт пройдет в рамках гастрольного тура, организованного при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и посвященного 75-летию коллектива.

Гастроли оркестра пройдут с 1 октября по 4 ноября в 20 городах России. Самара станет первым городом в этом туре.

За дирижерский пульт на всех концертах встанет художественный руководитель и главный дирижер, народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ Павел Коган.

В концертном зале Самарской филармонии Московский симфонический оркестр выступит впервые. В программе "Русские композиторы: Вальсы и полонезы" прозвучат лучшие танцевальные миниатюры композиторов "золотого века": Глинки, Рубинштейна, Глазунова, Римкого-Корсакова и Чайковского.