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Музыка Культура

В Самарской филармонии выступит Павел Коган с Московским симфоническим оркестром

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Международный день музыки, 1 октября, на площадке Самарской филармонии в 18.30 состоится концерт Московского государственного симфонического оркестра под управлением Павла Когана, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Концерт пройдет в рамках гастрольного тура, организованного при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и посвященного 75-летию коллектива.

Гастроли оркестра пройдут с 1 октября по 4 ноября в 20 городах России. Самара станет первым городом в этом туре.

За дирижерский пульт на всех концертах встанет художественный руководитель и главный дирижер, народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ Павел Коган.

В концертном зале Самарской филармонии Московский симфонический оркестр выступит впервые. В программе "Русские композиторы: Вальсы и полонезы" прозвучат лучшие танцевальные миниатюры композиторов "золотого века": Глинки, Рубинштейна, Глазунова, Римкого-Корсакова и Чайковского.

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Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

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Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!

Dmitry Lakotsenin 12 апреля 2016 10:20 "Волжские казаки" получили награды от Минобороны РФ за участие в военной операции в Сирии

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