На городских ярмарках появились местные яблоки "ЯФО"

Яблоки под маркой "ЯФО", выращиваемые предприятием "Сургутское" из Сергиевского района, появились на ярмарках Самарской области.

"Сургутское", входящее в ГК "СИНКО", пока не работает с конечным потребителем напрямую и продает свою продукцию оптовикам, которые уже выставляют экологически чистый, полезный, вкусный и ароматный продукт на городских ярмарках.

Главная задача производственников — не только вырастить и сохранить качественный продукт, но и гарантировать покупателю пищевую безопасность. Для этого каждый сорт яблок обязательно проходит экологический и санитарный контроль в аккредитованных государственных лабораториях.

"Мы проверяем яблоки "ЯФО", выращенные на предприятии "Сургутское" на все показатели, которые прописаны в регламенте о безопасности пищевой продукции, — рассказывает заведующая испытательной лабораторией ФГБУ "Российский сельскохозяйственный центр" по Самарской области Тамара Поминова. — Делаем анализы на наличие токсичных элементов, тяжелых металлов, содержание всех пестицидов, анализы на ботулин и нитраты. Анализы показывают отсутствие вредных веществ в яблоках "ЯФО", это говорит о том, что в хозяйстве придерживаются норм при обработке пестицидами, не злоупотребляют и строго соблюдают правила применения. Кстати, если сравнивать самарские яблоки с фруктами из южных регионов, то понятно, что теплая погода на юге более благоприятна для размножения всевозможных микробов, соответственно, там больше приходится проводить пестицидных обработок. А уж в импортных яблоках: голландских, польских, молдавских набор применяемых пестицидов в разы больше, чем у нас в России".

Ну, а кроме того, считается, что яблоки, выращенные в Поволжье, наиболее богаты пектином, витамином "С" и другими полезными микроэлементами.