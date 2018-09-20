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Экономика и бизнес

Министерство энергетики и ЖКХ возобновило торги по поиску регоператора по обращению с отходами

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области возобновило торги по поиску регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Информация об этом опубликована на сайте госторгов.

Напомним, изначально они были объявлены в августе текущего года, но впоследствии ведомство торги приостановило. Теперь конкурс назначен на 10 октября 2018 г., заявки будут приниматься до 9 октября.

Компании-победителю торгов будет присвоен статус регоператора по обращению с ТКО в Самарской области на девять лет. Свою деятельность он должен будет начать не позднее 1 января 2019 года.

В задачи регоператора войдет заключение договоров с операторами по обращению с ТКО, владеющими объектами по обработке, обезвреживанию и захоронению мусора по тарифам, установленным для них.

Тарифы, а также список действующих и планируемых к созданию объектов по складированию и переработке мусора прописан в конкурсной документации.

Также в торгах обозначена "максимальная приведенная стоимость услуги регионального оператора" на территории всей Самарской области на период до 2027 г. включительно, размер которой составляет 54,9 млрд рублей.

Как поясняется в приложении к конкурсной документации, расчет этой цифры представляет собой необходимую валовую выручку регоператора за весь срок работы. Она рассчитывается с учетом индекса потребительских цен на уровне 104 и нормы доходности инвесткапитала — 13,21%. При этом минимальная "приведенная стоимость" услуг регоператора не устанавливается.

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