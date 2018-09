Вокалист-джазмен Стив Вашингтон выступит в самарской филармонии

В самарской филармонии 27 сентября, в 19:00, впервые в России выступит один из лучших представителей вокального джаза Америки Стив Вашингтон и трио одного из лучших контрабасистов России Сергея Васильева (12+), сообщила пресс-служба филармонии.

Певец и актер Стив Вашингтон начал карьеру, обучаясь в Принстонском университете, в вокальном ансамбле и в студенческих театральных постановках. В 90-х Стив стал ведущим вокалистом лучших коллективов и оркестров Вашингтона. В эти годы он собирает свой коллектив, с которым успешно выступает и гастролирует. В конце 90-х Стив получает главные роли в постановках самого сэра Кэмерона Макинтоша "Эй, мистер продюсер", "Отверженные" и "Призрак оперы". Стив принял участие в записи множества CD для ведущих артистов Вашингтона и Нью-Йорка. В настоящее время он является ведущим вокалистом Raggs & The All Stars и продолжает работать в таких известных клубах и концертных залах как: Blues Alley, Carlyle Club, The Atlas Theatre и Центр искусств Katzen. Презентация нового альбома Стива Right to Love с триумфальным успехом прошла в знаменитом зале "Метрополитен" в Нью-Йорке. Композиции с альбома "Right to Love" транслируются по радио в США, Канаде и Австралии.

Контрабасист Сергей Васильев — выпускник РАМ им. Гнесиных. Победитель и лауреат всероссийских и международных джазовых конкурсов. Постоянный участник международных джазовых фестивалей. За его плечами участие в ансамбле А.Осейчука "Зеленая волна", группе "Новое поколение" братьев Бриль, ансамблях Алексея Кузнецова, Якова Окуня, Ивана Фармаковского, Ваагна Айрапетяна, Ирины Родилес, Ирины Томаевой, Анны Бутурлиной и ансамбль Crazy Rhythm, собранный им вместе с барабанщиком Павлом Тимофеевым. С 2000 г. постоянный участник трио Даниила Крамера и его проекта "Опера и Джаз" с Х. Герзмава. В том же году стал лауреатом Всероссийского конкурса молодых исполнителей в Ростове-на-Дону, через год завоевал гран-при на конкурсе в Донецке. Постоянно сотрудничает с Давидом Голощекиным. Играл с Майклом Брэкером, Джо Кальдераццо, Крэйгом Хэнди, Лью Табакином, Мишелем Леграном.

Барабанщик Павел Тимофеев — выпускник РАМ им. Гнесиных. Победитель и лауреат всероссийских и международных джазовых конкурсов. Постоянный участник международных джазовых фестивалей. Проходил стажировку в институте Дэйва Брубека (Калифорния США, 2009). Играл со звёздами мирового джаза, такими как Дейв Брубек, Майкл Бреккер, Джо Колдерацо, Денис Роланд, Джалил Шоу, Лари Виллис и др., а также со звездами российского джаза: оркестр Игоря Бутмана, оркестр Георгия Гараняна, оркестр Анатолия Крола, ансамбль "Аллегро" Николая Левиновского, Иваном Фармаковским, Виталием Головнёвым, Сергеем Головнёй, Давидом Голощекиным, Владимиром Данилиным, Валерием Пономаревым, Игорем Брилем, Валерием Гроховским, Борисом Фрумкиным, Алексеем Кузнецовым, Григорием Файном, Александром Осейчуком и другими. Работает на студии, преподает. С 2000 года — постоянный участник трио Даниила Крамера и его проекта "Опера и Джаз" с Х. Герзмава. Сейчас играет в группе "Несчастный Случай", с 2014 г. лидер собственного джазового проекта "Квинтет/Секстет Павла Тимофеева".

Иван Фармаковский — один из ведущих джазовых пианистов России. Более чем за 20 лет творческой карьеры Иван выступал вместе с такими всемирно известными именами, как Бенни Голсон, Уинтон Марсалис, Билл Эванс, Ренди Брекер, Эрик Мариенталь, Эл Джеро и др. Как бэндлидер Фармаковский выпустил три альбома, два из которых записаны в Нью-Йорке с выдающимися американскими музыкантами.