Судья выгнал журналистов с заседания по уголовному делу гендиректора "Авиакора"

В пятницу, 21 сентября, в Кировском райсуде Самары началось судебное следствие по делу гендиректора "Авиакора" Александра Гусева. Правоохранители обвиняют его в злоупотреблении должностными полномочиями. Защиту подсудимого будут вести три адвоката.

Суть обвинения узнать не удалось, так как федеральный судья Александр Мокеев, не начав процесса, не интересуясь мнением сторон, не вынося мотивированного постановления, провел первое заседание в закрытом режиме.

Поводом вроде бы послужила малая вместимость зала заседания, хотя после размещения всех участников процесса свободными оставались как минимум шесть сидячих мест. Чтобы освободить зал от "посторонних" председательствующий грозил вызвать судебных приставов.

Когда зачитывали обвинительное заключение, журналисты и полтора десятка работников завода, которые пришли поддержать руководителя, оставались за дверью.

По словам женщины, представившейся сотрудницей заводоуправления, коллектив "Авиакора" доволен тем, что предприятие возрождается: заказы есть, зарплату платят вовремя, что было далеко не всегда. И люди хотят знать за что именно так жестко преследуют Гусева.

В региональных судах в последние годы наметилась тенденция необоснованного закулисного проведения уголовных процессов, гласность которых гарантируется Конституцией РФ. Только в 2017 г. в областном суде при закрытых дверях судили убийц полковника полиции Гошта и его семьи, а в Красноярском райсуде неправомерно приговорили к длительному сроку лишения свободы вдову замуправляющего самарским филиалом РСХБ Екатерину Пузикову.