16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Судья выгнал журналистов с заседания по уголовному делу гендиректора "Авиакора" Экс-начальника полиции Челно-Вершинского района оштрафовали за обирание подчиненных Осужден директор тольяттинской строительной фирмы "Сентябрь-два" Юрий Багателия Экс-прокурор Безенчукского района предстал перед судом за мошенничество, но вины так и не признал Новокуйбышевец, получивший восемь лет за избиение и вымогательство, просто не пришел на вынесение приговора

Суды Происшествия

Судья выгнал журналистов с заседания по уголовному делу гендиректора "Авиакора"

САМАРА. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 129
Версия для печати

В пятницу, 21 сентября, в Кировском райсуде Самары началось судебное следствие по делу гендиректора "Авиакора" Александра Гусева. Правоохранители обвиняют его в злоупотреблении должностными полномочиями. Защиту подсудимого будут вести три адвоката.

Фото: Игорь Казановский

Суть обвинения узнать не удалось, так как федеральный судья Александр Мокеев, не начав процесса, не интересуясь мнением сторон, не вынося мотивированного постановления, провел первое заседание в закрытом режиме.

Поводом вроде бы послужила малая вместимость зала заседания, хотя после размещения всех участников процесса свободными оставались как минимум шесть сидячих мест. Чтобы освободить зал от "посторонних" председательствующий грозил вызвать судебных приставов.

Когда зачитывали обвинительное заключение, журналисты и полтора десятка работников завода, которые пришли поддержать руководителя, оставались за дверью.

По словам женщины, представившейся сотрудницей заводоуправления, коллектив "Авиакора" доволен тем, что предприятие возрождается: заказы есть, зарплату платят вовремя, что было далеко не всегда. И люди хотят знать за что именно так жестко преследуют Гусева.

В региональных судах в последние годы наметилась тенденция необоснованного закулисного проведения уголовных процессов, гласность которых гарантируется Конституцией РФ. Только в 2017 г. в областном суде при закрытых дверях судили убийц полковника полиции Гошта и его семьи, а в Красноярском райсуде неправомерно приговорили к длительному сроку лишения свободы вдову замуправляющего самарским филиалом РСХБ Екатерину Пузикову.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30