Смерть в "одиночке": обстоятельства гибели Павла Шайахметова так и остались загадкой

Самарские следователи вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели Павла Шайахметова в связи с отсутствием события преступления.

Напомним, Павла Шайахметова подозревали в трех убийствах пенсионерок на территории Самарской и Смоленской областей. Преступления совершены были в марте 2017 года, вскоре полиции удалось задержать гражданина Казахстана Павла Шайахметова, который вроде бы вину признал, но потом от всего отказался. Когда через год, в марте 2018 г., дело Шайахметова передали для рассмотрения в Самарский областной суд, он заявил о своей невиновности. По словам мужчины, на него оказывали давление, чтобы после задержания он признал вину, но на самом деле к убийствам он не причастен.

Вскоре после окончания первого заседания Шайахметов покончил с собой прямо в здании Самарского областного суда. Следственный комитет и полиция сразу объявили о проведении проверки.

О результатах полицейского служебного расследования ничего не известно, в региональном Следственном комитете сообщили о полученных результатах. По словам старшего помощника руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Самарской области Елены Шкаевой, после изучения всех обстоятельств произошедшего было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.

В ходе проверки установлено: мужчина после суда находился в одиночной камере, и сотрудники конвоя через определенный промежуток времени в "глазок" должны были проверять его. В определенный момент, заглянув в "глазок", сотрудник конвоя увидел, что мужчина лежит на полу без сознания. Ему вызвали скорую помощь, однако спасти его не удалось.

Интересно, что в ходе следствия так и не удалось найти предмет, с помощью которого Шайахметов совершил суицид. А значит, не удалось выяснить, кто и как ему этот предмет мог передать.

Как бы то ни было, по результатам проверки более 20 человек из конвойного подразделения были привлечены к дисциплинарной ответственности, некоторые из них были уволены.