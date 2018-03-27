Подозреваемый в убийстве трех пенсионеров покончил с собой

В конвойном помещении Самарского районного суда 26 марта покончил с собой Павел Шайахметов, подозреваемый в трех убийствах пенсионерок, совершенных в прошлом году.

Напомним, по версии следствия, три убийства (6 марта в городе Ярцево Смоленской области и 25 и 27 марта 2017 года в Самаре) - дело рук гражданина Казахстана Павла Шайахметова.

На вчерашнем заседании он заявил о том, что вины своей не признает, ему вкололи неизвестное вещество, из-за чего при задержании мужчина признал свою вину.

Вскоре после окончания заседания Шайахметов совершил суицид.

Однако его адвокат от комментариев воздержался: "Сегодняшнее заседание действительно не состоялось, но в суде мне сказали, что из-за того, что моего клиента не доставил конвой, - заявил по телефону адвокат Антон Синельников. - Заседание отложили на 4 апреля".

Между тем в региональном Следственном комитете подтвердили факт суицида: "По факту его смерти проводится проверка, - сообщила старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева. - Известно, что мужчина скончался в больнице. Сам инцидент произошел в конвойном помещении".

Была ли смерть Шайахметова суицидом и кто, возможно, не досмотрел за подсудимым, пока не ясно.

В ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что начальник Главка генерал Винников назначил служебную проверку.