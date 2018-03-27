Подозреваемый в убийстве трех пенсионеров покончил с собой

В конвойном помещении Самарского районного суда 26 марта покончил с собой Павел Шайахметов, подозреваемый в трех убийствах пенсионерок, совершенных в прошлом году.
Напомним, по версии следствия, три убийства (6 марта в городе Ярцево Смоленской области и 25 и 27 марта 2017 года в Самаре) - дело рук гражданина Казахстана Павла Шайахметова.
На вчерашнем заседании он заявил о том, что вины своей не признает, ему вкололи неизвестное вещество, из-за чего при задержании мужчина признал свою вину.
Вскоре после окончания заседания Шайахметов совершил суицид.
Однако его адвокат от комментариев воздержался: "Сегодняшнее заседание действительно не состоялось, но в суде мне сказали, что из-за того, что моего клиента не доставил конвой, - заявил по телефону адвокат Антон Синельников. - Заседание отложили на 4 апреля".
Между тем в региональном Следственном комитете подтвердили факт суицида: "По факту его смерти проводится проверка, - сообщила старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева. - Известно, что мужчина скончался в больнице. Сам инцидент произошел в конвойном помещении".
Была ли смерть Шайахметова суицидом и кто, возможно, не досмотрел за подсудимым, пока не ясно.
В ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что начальник Главка генерал Винников назначил служебную проверку.
Последние комментарии
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.