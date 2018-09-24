В отношении экс-депутата губдумы Сергея Ракитина открыли процедуру банкротства

Арбитражный суд Самарской области признал обоснованным заявление АО КБ "Солидарность" о признании банкротом экс-депутата губернской думы Сергея Ракитина и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов. Информация опубликована в КАД ВАС.
Коммерческий банк "Солидарность" обратился в суд с требованием о признании Сергея Ракитина банкротом в марте 2018 года. Сумма задолженности, легшая в основу иска, согласно материалам КАД ВАС, составляет 980 тыс. рублей.
Получить комментарий Сергея Ракитина на момент публикации материала не удалось.
Кроме того, согласно сведениям Банка данных исполнительных производств, в апреле 2017 г. в отношении Сергея Ракитина было возбуждено производство по взысканию долга по кредиту в размере 51,6 млн рублей.
Напомним, в ноябре 2016 г. Самарский райсуд удовлетворил заявление "Солидарности" к Ракитину о взыскании задолженности по четырем кредитным договорам (на 1,5 млн руб., 35 млн руб., 36,3 млн руб. и $150 тыс.) в общей сложности на 51,5 млн руб. и 153,1 тыс. долларов США.
При этом в июне 2017 г. тот же Самарский районный суд признал законными требования Сергея Ракитина к экс-руководителю банка "Солидарность" Алексею Титову на 51,6 млн рублей. Долг, как указывается в решении суда, образовался в связи с неисполнением Титовым обязательств по четырем договорам займа, заключенным им с Ракитиным в 2013 году. Интересно, что эти займы были равны тем суммам, на которые Сергей Ракитин кредитовался в банке "Солидарность".
По данным ИАС Seldon Basis, Сергей Ракитин владеет 99% долей в ООО "Ависта" (Самарская область), специализирующемся на строительстве жилых и нежилых зданий. Компания существует с 2015 года. Отметим также, что прежде совладельцем ООО "Ависта" был весьма известный в Самаре бизнесмен Юрий Хижняк.
Уставный капитал ООО "Ависта" составляет 14 млн рублей. Выручка ООО по итогам 2016 г. (более поздние сведения отсутствуют) при этом равна 12 тыс. руб., чистая прибыль - той же сумме.
Последние комментарии
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.