В отношении экс-депутата губдумы Сергея Ракитина открыли процедуру банкротства

Арбитражный суд Самарской области признал обоснованным заявление АО КБ "Солидарность" о признании банкротом экс-депутата губернской думы Сергея Ракитина и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов. Информация опубликована в КАД ВАС.

Коммерческий банк "Солидарность" обратился в суд с требованием о признании Сергея Ракитина банкротом в марте 2018 года. Сумма задолженности, легшая в основу иска, согласно материалам КАД ВАС, составляет 980 тыс. рублей.

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Кроме того, согласно сведениям Банка данных исполнительных производств, в апреле 2017 г. в отношении Сергея Ракитина было возбуждено производство по взысканию долга по кредиту в размере 51,6 млн рублей.

Напомним, в ноябре 2016 г. Самарский райсуд удовлетворил заявление "Солидарности" к Ракитину о взыскании задолженности по четырем кредитным договорам (на 1,5 млн руб., 35 млн руб., 36,3 млн руб. и $150 тыс.) в общей сложности на 51,5 млн руб. и 153,1 тыс. долларов США.

При этом в июне 2017 г. тот же Самарский районный суд признал законными требования Сергея Ракитина к экс-руководителю банка "Солидарность" Алексею Титову на 51,6 млн рублей. Долг, как указывается в решении суда, образовался в связи с неисполнением Титовым обязательств по четырем договорам займа, заключенным им с Ракитиным в 2013 году. Интересно, что эти займы были равны тем суммам, на которые Сергей Ракитин кредитовался в банке "Солидарность".

По данным ИАС Seldon Basis, Сергей Ракитин владеет 99% долей в ООО "Ависта" (Самарская область), специализирующемся на строительстве жилых и нежилых зданий. Компания существует с 2015 года. Отметим также, что прежде совладельцем ООО "Ависта" был весьма известный в Самаре бизнесмен Юрий Хижняк.

Уставный капитал ООО "Ависта" составляет 14 млн рублей. Выручка ООО по итогам 2016 г. (более поздние сведения отсутствуют) при этом равна 12 тыс. руб., чистая прибыль - той же сумме.