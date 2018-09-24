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Строительство Строительство и недвижимость

Как узаконить самовольную постройку?

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 4 августа начали действовать поправки к ГК РФ по самовольным постройкам. Компания "Консультант Самара" разъясняет новые положения закона.

Теперь в кодексе четко указано, что не является самовольной постройкой. Не считается таковой строение, если его возвели или создали с нарушением установленных законом ограничений использования участка, а собственник не знал и не мог знать о них. Появился новый механизм легализации самостроя, который отличается от признания права собственности на самовольную постройку. Такую постройку можно привести в соответствие всем установленным требованиям. Также как о сносе самовольной постройки, решение о приведении ее в порядок принимает суд, а в отдельных случаях — орган местного самоуправления поселения, городского округа, муниципального района. Если привести самовольную постройку в соответствие требованиям, то можно приобрести право собственности.

Рассчитывать на это может лицо, у которого земельный участок находится:

  • в собственности;
  • пожизненном наследуемом владении;
  • постоянном (бессрочном) пользовании.

Оформить постройку в собственность могут и те, кто получил землю во временное владение и пользование от государства для строительства. Приобретение постройки в собственность не должно противоречить закону или условиям договора.

Скорректирован срок сноса и определен срок приведения самовольной постройки в порядок. В первом случае — от 3 мес. до года, во втором — от 6 мес. до 3 лет.

Документ: Федеральный закон от 03.08.2018 N 339-ФЗ (вступил в силу 4 августа 2018 года)

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