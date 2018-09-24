В Кинельском районе ищут перевозчика на межмуниципальные маршруты

Администрация муниципального района Кинельский объявила конкурс на услуги регулярных перевозок по муниципальным маршрутам. Контракт заключается сроком на 5 лет: с 1 ноября 2018 по 31 октября 2023 года.

Перевозчику предстоит обслуживать пять маршрутов — до сел Большая Малышевка, Алакаевка, Тургеневка и т. д. Начальная цена аукциона составляет 9,9 млн руб.