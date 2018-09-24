В Кинельском районе ищут перевозчика на межмуниципальные маршруты

Администрация муниципального района Кинельский объявила конкурс на услуги регулярных перевозок по муниципальным маршрутам. Контракт заключается сроком на 5 лет: с 1 ноября 2018 по 31 октября 2023 года.
Перевозчику предстоит обслуживать пять маршрутов — до сел Большая Малышевка, Алакаевка, Тургеневка и т. д. Начальная цена аукциона составляет 9,9 млн руб.
Последние комментарии
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю