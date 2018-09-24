Дмитрий Азаров проконтролирует экологическую ситуацию в Тольятти

Экологическая обстановка в Тольятти стала предметом обсуждения на оперативном совещании правительства Самарской области под председательством губернатора Дмитрия Азарова, состоявшемся в понедельник, 24 сентября.

Глава региона высказал серьезную озабоченность ситуацией и потребовал от профильных ведомств и мэрии Тольятти ужесточить контроль в сфере экологии.

По информации, озвученной врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александром Ларионовым, наблюдения за уровнем загрязнения воздуха и оценка качества атмосферы в Тольятти осуществляются комплексной лабораторией мониторинга Тольяттинской специализированной гидрометеорологической обсерватории ФГБУ "Приволжское УГМС" на восьми стационарных постах.

Дополнительно к существующей системе наблюдений привлекаются независимые лаборатории, обеспечивающие отбор проб атмосферного воздуха, в том числе, в ночное время. Внеплановые проверки с отбором проб проводятся также Управлением Роспотребнадзора по Самарской области.

Экологический контроль в соответствии с действующим законодательством осуществляется Управлением Росприроднадзора по Самарской области, которое совместно с прокуратурой проводит внеплановые выездные проверки предприятий на предмет сокращения выбросов в атмосферу.

По данным экспертов, за период с июня по сентябрь 2018 года было зафиксировано 8 фактов превышения установленной предельно-допустимой концентрации по ряду загрязняющих веществ. Однако высоких и экстремально высоких загрязнений на территории Тольятти замечено не было.

Также Александр Ларионов обратил внимание на неблагоприятные метеорологические условия, которые наблюдались в феврале и августе этого года. Они способствовали накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы и образованию смога.

Такие факторы на территории Самарской области фиксируются крайне редко, подобный длительный период неблагоприятных метеорологических условий был зафиксирован в Тольятти впервые за более, чем 60 лет мониторинга атмосферного воздуха.

При этом глава региона Дмитрий Азаров отметил, что неблагоприятные погодные условия — это фактор, усугубляющий ситуацию, но не объясняющий ее. И потребовал конкретных действий по выявлению предприятий, допускающих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, и привлечению их к ответственности.