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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров проконтролирует экологическую ситуацию в Тольятти

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Экологическая обстановка в Тольятти стала предметом обсуждения на оперативном совещании правительства Самарской области под председательством губернатора Дмитрия Азарова, состоявшемся в понедельник, 24 сентября.

Глава региона высказал серьезную озабоченность ситуацией и потребовал от профильных ведомств и мэрии Тольятти ужесточить контроль в сфере экологии.

По информации, озвученной врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александром Ларионовым, наблюдения за уровнем загрязнения воздуха и оценка качества атмосферы в Тольятти осуществляются комплексной лабораторией мониторинга Тольяттинской специализированной гидрометеорологической обсерватории ФГБУ "Приволжское УГМС" на восьми стационарных постах.

Дополнительно к существующей системе наблюдений привлекаются независимые лаборатории, обеспечивающие отбор проб атмосферного воздуха, в том числе, в ночное время. Внеплановые проверки с отбором проб проводятся также Управлением Роспотребнадзора по Самарской области.

Экологический контроль в соответствии с действующим законодательством осуществляется Управлением Росприроднадзора по Самарской области, которое совместно с прокуратурой проводит внеплановые выездные проверки предприятий на предмет сокращения выбросов в атмосферу.

По данным экспертов, за период с июня по сентябрь 2018 года было зафиксировано 8 фактов превышения установленной предельно-допустимой концентрации по ряду загрязняющих веществ. Однако высоких и экстремально высоких загрязнений на территории Тольятти замечено не было.

Также Александр Ларионов обратил внимание на неблагоприятные метеорологические условия, которые наблюдались в феврале и августе этого года. Они способствовали накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы и образованию смога.

Такие факторы на территории Самарской области фиксируются крайне редко, подобный длительный период неблагоприятных метеорологических условий был зафиксирован в Тольятти впервые за более, чем 60 лет мониторинга атмосферного воздуха.

При этом глава региона Дмитрий Азаров отметил, что неблагоприятные погодные условия — это фактор, усугубляющий ситуацию, но не объясняющий ее. И потребовал конкретных действий по выявлению предприятий, допускающих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, и привлечению их к ответственности.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 04 июля 2018 14:11 Улица Куйбышева до конца лета по выходным поработает в пешеходном режиме

Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

Любовь Минакова 30 июня 2018 17:45 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

Владимир Герасимов 25 мая 2018 06:48 Самарская область и Хабаровский край договорились о сотрудничестве

Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.

Честный Человек 11 апреля 2018 05:24 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!

Владимир Гуляев 10 апреля 2018 10:10 Дмитрий Азаров отклонил закон о снятии ограничений на работу "разливаек"

Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.

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