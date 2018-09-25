Незаконно распорядился деньгами Минобороны: стало известно в чем обвиняют директора "Авиакора"

Корреспонденту Волга Ньюс удалось узнать в чем обвиняют директора ОАО "Авиакор — авиационный завод" Алексея Гусева, уголовное дело которого начал рассматривать суд.
Напомним, судья по непонятным причинам не пускает на процесс над Гусевым журналистов и работников завода.
В прокуратуре Кировского района лишь сообщили, что Гусева обвиняют по ч. 2 ст. 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".
По информации источников портала, знакомых с материалами дела, следствие считает, что Гусев, действуя вопреки интересам завода, незаконно распорядился авансом по госконтракту с Минобороны РФ на поставку девяти самолетов Ан-140, частично оплатив расходы по другим госконтрактам Минобороны, а также вложив их в векселя различных банков и разместив на депозитах.
По мнению следствия, из-за действий директора завода не был вовремя исполнен госконтракт, а Минобороны не поставлены пять самолетов, чем нанесен ущерб 1,3 млрд рублей.
В материалах следствия также говорится: "Неисполнение государственного контракта повлекло возникновение у ОАО "Авиакор-авиационный завод" в сумме неисполненных обществом по указанному госконтракту обязательств по поставке пяти самолетов Ан-140 перед Министерством обороны Российской Федерации кредиторской задолженности в размере 2,2 млрд рублей".
Сам Алексей Гусев с обвинением категорически не согласен.
Он объясняет неисполнение условий контракта объективными причинами. Дело в том, что указом от 15 марта 2014 г. № 302-8Т/2014 и. о. президента Украины ввел запрет на поставку в Россию товаров двойного и военного назначения, после чего украинские контрагенты завода отказались поставлять комплектующие, необходимые для изготовления самолетов.
Кроме того, как объясняет сам Гусев, в соответствии с гражданским законодательством ОАО "Авиакор — авиационный завод" должно вернуть сумму неотработанного аванса только после расторжения госконтракта, так как до этого момента у завода отсутствует правовое основание для возврата средств, согласно п. 4 ст. 453 ГК РФ. И для расторжения контракта представители Минобороны уже обратились в Арбитражный суд Москвы.
Интересно, что потерпевшим по уголовному делу признано Минобороны, но его сотрудники о нанесенном им ущербе не заявляли.
Кроме того, по сообщению Гусева, размещенные в банках вклады и процентный доход поступали на счета завода и использовались для исполнения госконтракта.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.