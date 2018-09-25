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Суды Происшествия

Незаконно распорядился деньгами Минобороны: стало известно в чем обвиняют директора "Авиакора"

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Корреспонденту Волга Ньюс удалось узнать в чем обвиняют директора ОАО "Авиакор — авиационный завод" Алексея Гусева, уголовное дело которого начал рассматривать суд.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, судья по непонятным причинам не пускает на процесс над Гусевым журналистов и работников завода.

В прокуратуре Кировского района лишь сообщили, что Гусева обвиняют по ч. 2 ст. 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".

По информации источников портала, знакомых с материалами дела, следствие считает, что Гусев, действуя вопреки интересам завода, незаконно распорядился авансом по госконтракту с Минобороны РФ на поставку девяти самолетов Ан-140, частично оплатив расходы по другим госконтрактам Минобороны, а также вложив их в векселя различных банков и разместив на депозитах.

По мнению следствия, из-за действий директора завода не был вовремя исполнен госконтракт, а Минобороны не поставлены пять самолетов, чем нанесен ущерб 1,3 млрд рублей.

В материалах следствия также говорится: "Неисполнение государственного контракта повлекло возникновение у ОАО "Авиакор-авиационный завод" в сумме неисполненных обществом по указанному госконтракту обязательств по поставке пяти самолетов Ан-140 перед Министерством обороны Российской Федерации кредиторской задолженности в размере 2,2 млрд рублей".

Сам Алексей Гусев с обвинением категорически не согласен.

Он объясняет неисполнение условий контракта объективными причинами. Дело в том, что указом от 15 марта 2014 г. № 302-8Т/2014 и. о. президента Украины ввел запрет на поставку в Россию товаров двойного и военного назначения, после чего украинские контрагенты завода отказались поставлять комплектующие, необходимые для изготовления самолетов.

Кроме того, как объясняет сам Гусев, в соответствии с гражданским законодательством ОАО "Авиакор — авиационный завод" должно вернуть сумму неотработанного аванса только после расторжения госконтракта, так как до этого момента у завода отсутствует правовое основание для возврата средств, согласно п. 4 ст. 453 ГК РФ. И для расторжения контракта представители Минобороны уже обратились в Арбитражный суд Москвы.

Интересно, что потерпевшим по уголовному делу признано Минобороны, но его сотрудники о нанесенном им ущербе не заявляли.

Кроме того, по сообщению Гусева, размещенные в банках вклады и процентный доход поступали на счета завода и использовались для исполнения госконтракта.

Гид потребителя

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