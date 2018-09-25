"УниверсалМонтажСтрой" отремонтирует два детских сада в селе Борское

Определен подрядчик, который отремонтирует здания двух детских садов в селе Борское Борского района, сообщается на сайте госзакупок.

Победителем стало ООО "УниверсалМонтажСтрой". Второе место заняло ООО "Приоритет Тольятти".

"УниверсалМонтажСтрой" обязуется в течение 30 дней со дня подписания договора привести в порядок детсад "Солнышко, а также здание и его козырьки и систему отопления детского садика "Колокольчик". На работы выделят 5,2 млн рублей из из районного бюджета.