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Суд признал Газбанк банкротом

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области удовлетворил исковое заявление Центробанка РФ о признании самарского АО КБ "Газбанк" банкротом и открыл конкурсное производство. Соответствующий судебный акт опубликован на сайте арбитража.

Напомним, Центробанк отозвал лицензию у Газбанка 11 июля 2018 года. Причиной для такого решения стало "систематическое проведение АО АКБ "Газбанк" операций, направленных на сокрытие реального финансового положения банка и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков, в результате чего на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемных активов".

Кроме того сообщалось, что в деятельности Газбанка установлены нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банк являлся участником системы страхования вкладов. АСВ оценило объем обязательств кредитной организации перед вкладчиками в 17,8 млрд рублей. Выплатой страхового возмещения вкладчикам занялся Сбербанк. Как сообщало АСВ, по состоянию на 7 августа 2018 г. было выплачено уже 16,1 млрд руб., или 90% страховой ответственности Агентства по данному банку.

Газбанк был основан в 1993 году. Кредитная организация располагает двумя филиалами (Ульяновский и Московский), 10 допофисами и восемью операционными кассами. По данным banki.ru, на 1 июня собственный капитал "Газбанка" составлял 3 млрд руб., активы — 25,5 млрд руб. (139 место по рынку), кредитный портфель — 20,5 млрд руб., вклады физлиц 19,26 млрд руб., чистая прибыль — 1,1 млрд рублей. Рентабельность активов оценивается в -9,99%, а рентабельность капитала — -67%.

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