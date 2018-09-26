Суд признал Газбанк банкротом

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил исковое заявление Центробанка РФ о признании самарского АО КБ "Газбанк" банкротом и открыл конкурсное производство. Соответствующий судебный акт опубликован на сайте арбитража.

Напомним, Центробанк отозвал лицензию у Газбанка 11 июля 2018 года. Причиной для такого решения стало "систематическое проведение АО АКБ "Газбанк" операций, направленных на сокрытие реального финансового положения банка и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков, в результате чего на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемных активов".

Кроме того сообщалось, что в деятельности Газбанка установлены нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банк являлся участником системы страхования вкладов. АСВ оценило объем обязательств кредитной организации перед вкладчиками в 17,8 млрд рублей. Выплатой страхового возмещения вкладчикам занялся Сбербанк. Как сообщало АСВ, по состоянию на 7 августа 2018 г. было выплачено уже 16,1 млрд руб., или 90% страховой ответственности Агентства по данному банку.