На ППС Сызрань минимизируется воздействие на окружающую среду

26,8 млн рублей, в том числе на природоохранные мероприятия 16,3 млн рублей, инвестировано в промывочно-пропарочную станцию (ППС) Сызрань с момента ее перехода (с 2010 года) в аренду АО "Первая Грузовая Компания" (ПГК).

ППС Сызрань реализует комплекс мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду, включая проведение постоянного мониторинга уровня выбросов в атмосферу и качества сточных вод аккредитованными лабораториями.

"В районах рядом со станцией проживают тысячи человек. Мы несем повышенную ответственность за здоровье этих людей. Мы сами инициируем отбор проб воздуха аккредитованными природоохранными центрами. Последняя такая проверка была проведена летом. Она не выявила превышений нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. С результатами может ознакомиться каждый житель Сызрани на стенде перед входом на предприятие. Там же мы размещаем информацию по этапам реконструкции станции", - сообщил начальник ППС Сызрань Фарид Ахметзянов.

При промывке-пропарке вагонов используется оборудование, позволяющее минимизировать выбросы паров нефтепродуктов. При получении сообщений от ФГБУ "Приволжское УГМС" о неблагоприятных метеоусловиях станция, в соответствии с регламентом, переходит на специальный режим работы для предотвращения загрязнения окружающей среды.

По договоренности с ОАО "РЖД" ПГК также проводит техническое переоснащение станции, направленное на рациональное использование природных ресурсов и повышение экологических стандартов работы, без приостановки технологического процесса. Реконструкцию планируется завершить в 2020 году. Общий объем инвестиций составит свыше 500 млн рублей.