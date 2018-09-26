16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Суд признал Газбанк банкротом В отношении экс-депутата губдумы Сергея Ракитина открыли процедуру банкротства Самарский филиал Россельхозбанка выдал жителям региона 1,6 млрд руб. на покупку недвижимости С бывших топ-менеджеров и собственников Фиа-Банка взыскивают более 6 млрд рублей По факту преднамеренного банкротства Фиа-Банка возбуждено уголовное дело

Банки Финансы

Россельхозбанк направил на развитие АПК РФ более 690 млрд рублей

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати

По итогам работы за 8 месяцев 2018 года АО "Россельхозбанк" выдал отечественным аграриям 696 млрд рублей, что на 5,6% превышает аналогичный показатель прошлого года. Банк наращивает поддержку отрасли в том числе в рамках программы развития сельского хозяйства до 2020 года, программы льготного кредитования АПК, поддерживая реализацию крупных инвестиционных проектов и направляя значительные объемы средств на текущие цели.

РСХБ оказывает существенную поддержку аграриям в проведении сезонных работ. С начала 2018 года на эти цели было направлено 212 млрд рублей против 190 млрд рублей годом ранее.

По состоянию на 01.09.2018 кредитный портфель РСХБ по направлению АПК составил 1 229 млрд рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30