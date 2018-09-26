Россельхозбанк направил на развитие АПК РФ более 690 млрд рублей

По итогам работы за 8 месяцев 2018 года АО "Россельхозбанк" выдал отечественным аграриям 696 млрд рублей, что на 5,6% превышает аналогичный показатель прошлого года. Банк наращивает поддержку отрасли в том числе в рамках программы развития сельского хозяйства до 2020 года, программы льготного кредитования АПК, поддерживая реализацию крупных инвестиционных проектов и направляя значительные объемы средств на текущие цели.
РСХБ оказывает существенную поддержку аграриям в проведении сезонных работ. С начала 2018 года на эти цели было направлено 212 млрд рублей против 190 млрд рублей годом ранее.
По состоянию на 01.09.2018 кредитный портфель РСХБ по направлению АПК составил 1 229 млрд рублей.
Последние комментарии
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.