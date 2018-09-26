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Строительство Строительство и недвижимость

ВТБ предоставит "Новому Дону" 2 млрд руб. на строительство пятой очереди ЖК "Сокол"

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ и ГК "Новый Дон" заключили кредитное соглашение с использованием схемы расчетов по договорам долевого участия через счета эскроу в рамках изменений в 214-ФЗ. Банк предоставляет группе 2 млрд руб. на строительство пятой очереди ЖК "Сокол" сроком на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Сделка между ВТБ и "Новым Доном" стала первой в Самарской области, заключенной в после изменений в  федеральном законе о долевом строительстве. Напомним, новые нормы вступили в силу с 1 июля 2018 года. По этим правилам существенная доля  финансирования строительной отрасли ложится на плечи банковских  структур. Основная схема финансирования строительства предусматривает  возведение дома застройщиком на заемные средства банка (до 85% от  стоимости проекта).

Одновременно привлекаются средства дольщиков: они  хранятся в банке на так называемых "эскроу-счетах" до сдачи дома в  эксплуатацию и только после этого передаются застройщику за вычетом  процентов по кредиту. Немаловажно, что эскроу-счета застрахованы в  Агентстве страхования вкладов (АСВ) на сумму до 10 млн рублей.  Планируется, что к 1 июля 2019 г. доля сделок с использованием  эскроу-счетов составит уже 30% от общего числа заключенных договоров. А с 1 июля 2019 года, согласно принятым 21 июня поправкам, строители смогут привлекать деньги дольщиков только через эти счета.

Финансирование строительных проектов с использованием счетов эскроу позволяет повысить доступность заемных средств для компаний строительной отрасли. При этом использование счетов эскроу для расчетов по договорам долевого участия защищает физических лиц — участников долевого строительства: денежные средства перечисляются застройщику только тогда, когда объект фактически достроен. До момента ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными на счетах эскроу. В случае, если дом не достроен в срок, средства возвращаются дольщикам.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников отметил: "Пилотный проект с группой компаний "Новый Дон" — это первая реализованная в банке кредитная сделка с использованием схемы расчетов через счета эскроу".

Генеральный директор ГК "Новый Дон" Анатолий Давидюк: "Уверены, что партнерская поддержка ВТБ позволит реализовать наши планы по строительству и реализации ЖК "Сокол".

"Для открытия счета эскроу нужно иметь при себе только паспорт и договор долевого участия. Счет будет открыт в присутствии клиента в течение нескольких минут. Таким образом, переход на новую форму расчетов между застройщиками и дольщиками пройдет максимально эффективно", — отмечает заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

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