На Мехзаводе построят производственный комплекс со складами

В Самаре на территории, прилегающей к 10 кварталу поселка Мехзавод, планируется построить производственный комплекс. Предусматривающий это проект планировки и межевания территории подготовлен ООО "КуйбышевГидроПроект" и выставлен администрацией города на публичные слушания.

По проекту на площади 6,3 тыс. кв. м планируется построить производственный комплекс, в который войдут два складских одноэтажных здания (по 1,2 тыс. кв. м каждое), двухэтажный административно-бытовой корпус размером 700 кв. м и производственный корпус площадью 1,45 тыс. кв. м.

Сейчас на предполагаемой под застройку территории располагаются гаражи и открытые стоянки для автомобилей.

Публичные слушания состоятся 23 октября в доме культуры "Чайка" в поселке Управленческий. До этого времени жители Красноглинского района могут передавать свои предложения и замечания к проекту в райадминистрацию.

Как сообщает руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Дорошенко, на площадке запланированы также "проезды и стоянки для временного хранения автомобилей работников предприятия и его клиентов". "Однако, хранение автомобилей на указанной стоянке в ночное время суток не предусматривается", — добавил он.

Получить комментарий в ООО "КуйбышевГидроПроект" и выяснить, на чем именно будет специализироваться производственный комплекс, проектируемый в поселке Мехзавод, на момент публикации материала не удалось.

ООО "КуйбышевГидроПроект" входит в инжиниринговую группу TUNA. ГК специализируется на основных видах деятельности в сфере энергосервиса, строительно-монтажных работ, гражданском и промышленном проектировании.

"КуйбышевГидроПроект" занимается разработкой проектно-сметной документации объектов гражданского назначения. Также в ГК TUNA входит ООО "Союз энергетиков Поволжья", которое специализируется на работах в сфере энергосбережения.

По данным ИАС Seldon Basis, в Тольятти зарегистрировано два ООО "КуйбышевГидроПроект". Гендиректором обоих обществ является Игорь Сиркис. Основной вид деятельности обеих организаций — "деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставлении технических консультаций в этих областях. Собственником обоих ООО также является одно и то же лицо — Артем Смирнов. Разница лишь в том, что одно ООО "КуйбышевГидроПроект" было создано в 2012 г., а другое — в 2016 году. Оба общества на данный момент являются действующими.