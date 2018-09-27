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Девелопмент Строительство и недвижимость

На Мехзаводе построят производственный комплекс со складами

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на территории, прилегающей к 10 кварталу поселка Мехзавод, планируется построить производственный комплекс. Предусматривающий это проект планировки и межевания территории подготовлен ООО "КуйбышевГидроПроект" и выставлен администрацией города на публичные слушания.

По проекту на площади 6,3 тыс. кв. м планируется построить производственный комплекс, в который войдут два складских одноэтажных здания (по 1,2 тыс. кв. м каждое), двухэтажный административно-бытовой корпус размером 700 кв. м и производственный корпус площадью 1,45 тыс. кв. м.

Сейчас на предполагаемой под застройку территории располагаются гаражи и открытые стоянки для автомобилей. 

Публичные слушания состоятся 23 октября в доме культуры "Чайка" в поселке Управленческий. До этого времени жители Красноглинского района могут передавать свои предложения и замечания к проекту в райадминистрацию.

Как сообщает руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Дорошенко, на площадке запланированы также "проезды и стоянки для временного хранения автомобилей работников предприятия и его клиентов". "Однако, хранение автомобилей на указанной стоянке в ночное время суток не предусматривается", — добавил он.

Получить комментарий в ООО "КуйбышевГидроПроект" и выяснить, на чем именно будет специализироваться производственный комплекс, проектируемый в поселке Мехзавод, на момент публикации материала не удалось.

ООО "КуйбышевГидроПроект" входит в инжиниринговую группу TUNA. ГК специализируется на основных видах деятельности в сфере энергосервиса, строительно-монтажных работ, гражданском и промышленном проектировании.

"КуйбышевГидроПроект" занимается разработкой проектно-сметной документации объектов гражданского назначения. Также в ГК TUNA входит ООО "Союз энергетиков Поволжья", которое специализируется на работах в сфере энергосбережения.

По данным ИАС Seldon Basis, в Тольятти зарегистрировано два ООО "КуйбышевГидроПроект". Гендиректором обоих обществ является Игорь Сиркис. Основной вид деятельности обеих организаций — "деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставлении технических консультаций в этих областях. Собственником обоих ООО также является одно и то же лицо — Артем Смирнов. Разница лишь в том, что одно ООО "КуйбышевГидроПроект" было создано в 2012 г., а другое — в 2016 году. Оба общества на данный момент являются действующими.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Алексеенко 30 января 2018 10:00 На пересечении улиц Полевой и Ленинской в Самаре может появиться гостиница

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А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.

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вангую... теперь там будет сбербанк

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Судя по схеме, там уже стоит вторая очередь Парк-хауса с парковкой

mbbox mbbox 10 февраля 2016 17:34 "Виктор и Ко" судится из-за туфель с одним из арендаторов ТРК "Московский"

Если действительно должны, то почему бы и нет. Должники 24 млн. заработали в 2013, а за аренду не посчитали нужным заплатить? 4млн не валяются на дороге.

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