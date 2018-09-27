В Самарской области пройдет VI Всероссийский литературный фестиваль имени Михаила Анищенко

С 5 по 7 октября для молодых поэтов, прозаиков и публицистов пройдет VI Всероссийский литературный фестиваль им. Михаила Анищенко, сообщила пресс-служба областного министерства культуры.

Основные события фестиваля пройдут в Самарской областной универсальной научной библиотеке и в образовательном лагере "Жигули" в пос. Зольное.

Выдающийся современный российский поэт, прозаик и журналист Михаил Анищенко родился в Самарской области и прожил в нашем крае всю жизнь. В память о нем создан Всероссийский литературный фестиваль, инициаторами которого стали министерство культуры Самарской области, Самарская областная организация молодых литераторов при поддержке Самарского отделения Союза писателей России и Самарской областной универсальной научной библиотеки.

За пять лет проект успел стать популярным среди молодых авторов. Каждый год на него поступает порядка 300 заявок из разных регионов России. Фестиваль на живописном берегу Волги в формате живой творческой лаборатории позволяет лучше понять динамику литературного процесса, получить ценные советы от более опытных мастеров литературного слова. По словам председателя Самарской областной организации молодых литераторов Дениса Домарева: "На фестивале нет учителей и нет учеников. Литература — дело, которому очень тяжело учить. Но во время общения взрослых, уже много лет работающих литераторов с более молодыми авторами, может быть, рождается не истина, но какое-то более глубокое понимание, куда и зачем двигаться".

В 2018 г. организаторы расширили возрастные границы фестиваля и пригласили к участию поэтов, прозаиков, публицистов, драматургов от 18 до 35 лет.

Наталья Никулина, директор СОУНБ: "Вот уже несколько лет Самарская областная универсальная научная библиотека встречает начинающих литераторов со всей России и зарубежья. Как представители читающей профессии, мы рады, что причастны к этому уже традиционному событию и что с каждым годом все больше молодых авторов проявляют к нему интерес. Вместе с тем Фестиваль развивается, предлагает новые форматы литературных мастер-классов, приглашает опытных наставников по самым разным направлениям писательского творчества и, в конечном счете, поддерживает и открывает новые имена, которым, возможно, предстоит создавать литературу будущего".

С 5 по 7 октября для участников фестиваля запланированы мастер-классы по литературному и актерскому мастерству, круглый стол "Литературная жизнь в регионах". В память о Михаиле Анищенко состоится литературный вечер гостей, ведущих и участников семинаров. Московский поэт и публицист Дмитрий Воденников выступит с лекцией "Сны, которые нам не снятся: тема сна в поэзии 20–21 века". Завершит программу фестиваля литературный ринг участников семинаров.

В роли мастеров в 2018 г. приглашены поэт, прозаик, критик, главный редактор "Литературной газеты" Максим Замшев (Москва); поэт, прозаик, переводчик, телеведущий, заместитель главного редактора журнала "Новая Юность" Глеб Шульпяков (Москва); прозаик, номинант литературной премии "Дебют" Андрей Олех (Самара); прозаик, главный редактор журнала "Русское эхо", председатель Самарского отделения Союза писателей России Александр Громов (Самара); прозаик, председатель Совета молодых литераторов Союза писателей России Андрей Тимофеев (Москва); поэт, руководитель Всероссийского фестиваля поэзии А. Бельмасова Дмитрий Филиппенко (Ленинск-Кузнецкий); поэт, драматург, журналист Юрий Татаренко (Новосибирск); поэт Сергей Бударин (Новокуйбышевск–Москва); поэт, критик Татьяна Шишкина (Самара); доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского государственного университета, телеведущий Михаил Перепелкин (Самара).

По итогам фестиваля выйдет специальный выпуск литературного журнала "Молодежная волна" с лучшими произведениями конкурсантов.

Программа VI Всероссийского литературного фестиваля им. М. Анищенко:

5 октября, СОУНБ, галерея "Новое пространство":

11:00–12:00 — Торжественное открытие Всероссийского фестиваля им. Михаила Анищенко.

5 октября, Образовательный лагерь "Жигули", поселок Зольное:

16:00–18:00 — Круглый стол "Литературная жизнь в регионах". Модераторы: Михаил Перепелкин, Денис Домарев.

18:00–20:00 — Работа на литературных семинарах.

21:00–23:00 — Литературный вечер гостей, ведущих и участников семинаров, посвященный памяти М. Анищенко.

6 октября, Образовательный лагерь "Жигули", пос. Зольное:

10:00–12:00 — Семинар поэзии.

12:00–14:00 — Семинар прозы.

15:00–16:30 — Мастер-класс по актерскому мастерству.

16:30–18:00 — Лекция Дмитрия Воденникова "Сны, которые нам не снятся: тема сна в поэзии 20-21 века".

18:00–19:00 — Завершение работы на семинарах.

20:00–21:00 — Подготовка к литературному рингу.

21:00–23:00 — Литературный ринг участников семинаров.

7 октября, Образовательный лагерь "Жигули", пос. Зольное:

10:00–11:00 — Подведение итогов фестиваля.

11:30 — Отъезд гостей и участников фестиваля.