Максим Власов сразится с Кшиштофом Гловацким в четвертьфинале WBSS

Четвертьфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между воспитанником самарской школы бокса Максимом Власовым и поляком Кшиштофом Гловацким состоится 10 ноября в Чикаго, сообщает tass.ru со ссылкой на советника российского боксера Олега Богданова.

"Поединок пройдет 10 ноября в Чикаго, сейчас мы делаем визы. Власов готовится к бою под руководством Виктора Петроченко", — сказал собеседник агентства.

В активе 32-летнего Власова 42 победы, 25 из которых он одержал нокаутом, два поражения. На счету 32-летнего поляка 30 побед (19 нокаутом) и одно поражение.