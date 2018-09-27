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Единоборства Спорт

Максим Власов сразится с Кшиштофом Гловацким в четвертьфинале WBSS

МОСКВА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Четвертьфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между воспитанником самарской школы бокса Максимом Власовым и поляком Кшиштофом Гловацким состоится 10 ноября в Чикаго, сообщает tass.ru со ссылкой на советника российского боксера Олега Богданова.

"Поединок пройдет 10 ноября в Чикаго, сейчас мы делаем визы. Власов готовится к бою под руководством Виктора Петроченко", — сказал собеседник агентства.

В активе 32-летнего Власова 42 победы, 25 из которых он одержал нокаутом, два поражения. На счету 32-летнего поляка 30 побед (19 нокаутом) и одно поражение.

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