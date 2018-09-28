Регион получил предварительную поддержку Минспорта РФ по софинансированию возведения Дворца спорта

Самарская область получила предварительную поддержку Министерства спорта РФ по софинансированию строительства Дворца спорта на ул. Молодогвардейской. Об этом рассказал замминистра строительства Самарской области Эдуард Гафиятуллин.

"Уже получена предварительная поддержка строительства дворца со стороны Минспорта РФ. Но для включения объекта в федеральную программу необходим пакет документов, который мы сейчас собираем. Проведен технологический аудит, заключен контракт на госэкспертизу сметной стоимости спортсооружения, это необходимо для привлечения федерального софинансирования работ. После оформления всех необходимых документов регион получит федеральное софинансирование", — пояснил он.

Напомним, возведение Дворца спорта на ул. Молодогвардейской сильно растянулось по времени. В начале осени прошлого года старое здание из-за его ветхого состояния было демонтировано, и общественности был представлен проект обновленного спортивного сооружения. Анонсировалось, что новый Дворец самарцы увидят уже к чемпионату мира по футболу, однако средств на строительство не хватило, и проект отложили до лучших времен.

Ситуация сдвинулась с мертвой точки после вмешательства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Во время январского совещания по вопросам развития градостроительной и транспортной сферы в Самарской области глава региона поручил минстрою внести изменения в проект и предусмотреть дополнительные функциональные зоны — расширить фойе с добавлением конгресс-холла и увеличить количество зрительских мест до пяти тысяч. Во время визита в губернию Президента России Владимира Путина 7 марта этого года Дмитрий Азаров обратился с просьбой оказать помощь в строительстве Дворца спорта.

"Мы попросили включить объект в адресную инвестиционную программу и рассмотреть возможность софинансирования строительства из федерального бюджета", — отметил губернатор.

Сейчас Управление капитального строительства региона ищет подрядчика, который создаст основание для возведения Дворца спорта на ул. Молодогвардейской. На эти цели планируется выделить из областного бюджета около 780 млн рублей. Торги назначены на 15 октября. Согласно аукционной документации, подрядчик должен подготовить подпорные стены для здания, проложить наружные сети канализации, водоснабжения, связи и теплоснабжения, вырыть котлован и провести другие работы в срок до 20 декабря 2019 года.

"Далее будут объявлены новые торги на следующий этап стройки. В общей сложности строительство рассчитано на 21 месяц, мы планируем завершить объект к концу 2020 года", — сообщил замруководителя Управления капитального строительства Евгений Тихонов.

Проект нового здания подготовило ООО "Волгатрансстрой-проект". Планируется, что площадь объекта составит более 28 тыс. кв. м — это почти в 2,5 раза больше, чем было у старого здания. Площадь земельного участка — 24,3 тыс. кв. м, застройки — 11,2 тыс. кв. метров. Помимо главной ледовой арены предусмотрены специальные площадки: одна для керлинга, другая для тренировок хоккеистов и фигуристов. Также в здании будет размещаться хореографический зал и универсальный спортзал.