За смерть подростка на стройке перед судом предстал 72-летний инженер

Октябрьский районный суд Самары начал рассматривать уголовное дело о смерти подростка на стройке.

ЧП на произошло 27 ноября 2018 года. Два парня несли дверь на 14-й этаж строящегося на Пятой просеке дома. На площадке 14-го этажа не было освещения и ограждений у шахты лифта. Шедший впереди парень по фамилии Фурман в какой-то момент резко повернул вправо, дверь, которую он держал, вылетела из рук напарника. В итоге Фурман вместе с дверью упал в шахту лифта и получил смертельные травмы.

Уголовное дело возбудили по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Обвинение предъявили 72-летнему инженеру по охране труда стройкомпании "Вип-Стройсервис".

Мужчина полностью признал вину и просил суд рассмотреть дело в особом порядке.

Родственники погибшего просили суд не лишать мужчину свободы, но заявили иск о возмещении морального ущерба на 5 млн рублей.

"Подсудимый начал выплачивать моральный ущерб — отдал родственникам погибшего 200 тыс. рублей, — рассказала помощник прокурора Октябрьского района Самары Снежанна Карташова. — Он раскаялся, ранее не был судим. Мужчине 72 года, он имеет заболевания. С учетом всех обстоятельств мы просим приговорить его к двум годам лишения свободы условно, а также запретить ему работу в сфере охраны труда".

Последнее слово подсудимый инженер должен сказать на суде 5 октября. Тогда же, возможно, огласят решение суда.