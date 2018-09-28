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Суды Происшествия

За смерть подростка на стройке перед судом предстал 72-летний инженер

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Октябрьский районный суд Самары начал рассматривать уголовное дело о смерти подростка на стройке.

Фото: Ксения Штефан

ЧП на произошло 27 ноября 2018 года. Два парня несли дверь на 14-й этаж строящегося на Пятой просеке дома. На площадке 14-го этажа не было освещения и ограждений у шахты лифта. Шедший впереди парень по фамилии Фурман в какой-то момент резко повернул вправо, дверь, которую он держал, вылетела из рук напарника. В итоге Фурман вместе с дверью упал в шахту лифта и получил смертельные травмы.

Уголовное дело возбудили по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Обвинение предъявили 72-летнему инженеру по охране труда стройкомпании "Вип-Стройсервис".
Мужчина полностью признал вину и просил суд рассмотреть дело в особом порядке.

Родственники погибшего просили суд не лишать мужчину свободы, но заявили иск о возмещении морального ущерба на 5 млн рублей.

"Подсудимый начал выплачивать моральный ущерб — отдал родственникам погибшего 200 тыс. рублей, — рассказала помощник прокурора Октябрьского района Самары Снежанна Карташова. — Он раскаялся, ранее не был судим. Мужчине 72 года, он имеет заболевания. С учетом всех обстоятельств мы просим приговорить его к двум годам лишения свободы условно, а также запретить ему работу в сфере охраны труда".

Последнее слово подсудимый инженер должен сказать на суде 5 октября. Тогда же, возможно, огласят решение суда.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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