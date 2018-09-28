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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Авиаагрегат ввел в строй аппаратуру для производства всех видов шасси

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На самарском предприятии "Авиаагрегат", входящем в холдинг "Технодинамика" Госкорпорации "Ростех", введена в эксплуатацию установка вакуумной электронно-лучевой сварки для обработки деталей шасси воздушных судов всех видов.

Как сообщает сайт Ростеха, отечественная установка вакуумной электронно-лучевой сварки ТЭТА 30Е1500 спроектирована и изготовлена специально для нужд "Технодинамики" в рамках реализации Федеральной целевой программы (ФЦП).

Теперь Авиаагрегат располагает двумя единицами подобного оборудования для сварки изделий из высокопрочных сталей и титановых сплавов любого размера. Комплекс будет использоваться для производства средне- и малогабаритных деталей шасси самолетов Ту-204СМ, Ил-96, Ил-76МД-90А, Ил-112В, Ту-204/214, Як-152, вертолетов Ка-62, "Минога" и других воздушных судов.

"Благодаря продолжающемуся переоснащению предприятия "Технодинамики" постоянно расширяют номенклатуру производимой продукции, - отметил генеральный директор холдинга Игорь Насенков. - Новое оборудование позволит улучшить качество выпускаемых изделий, повысить его конкурентоспособность на мировых рынках".

Проведенные механические и металлографические испытания, рентген-контроль дали положительные результаты. Таким образом, установка может применяться при сварочных работах на аттестационных деталях. В настоящий момент оборудование передано в опытную эксплуатацию для отработки всех режимов сварки.

"Применение данной установки позволит предприятию перевести процесс сварки малогабаритных деталей с менее технологичных видов на электронно-лучевую. Это сократит длительность сварки, снизит массу поковок, минимизирует потери металла на усадку, устранит затраты на расходные материалы, а также улучшит качество сварки продукции", - прокомментировал ввод установки в эксплуатацию руководитель Авиаагрегата Олег Брындин.

Кроме того, в этом году на вакуумном участке введены в эксплуатацию две вакуумно-закалочные печи отечественного производства: одна - для отжига титановых сплавов, а вторая - для обработки стали. Оборудование поступило на предприятие по программе реконструкции и технического перевооружения металлургического производства.

До конца 2019 г. инвестиции в модернизацию Авиаагрегата составят около 500 млн рублей. В частности, планируется поступление десяти единиц оборудования на более чем 365 млн руб. для технического перевооружения участка труднообрабатываемых деталей.

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