Директора СМТ начали судить за сбыт незарегистрированного медоборудования

В Октябрьском районном суде 28 сентября состоялось первое заседание по делу о сбыте незарегистрированных медицинских изделий. На скамье подсудимых — директор ООО "Современные медицинские технологии" Сергей Шатило.

Согласно версии гособвинения, он осознанно выигрывал аукционы и поставлял в медучреждения Самарской области оборудование, которое не соответствовало требованиям контракта в части комплектации, а также не было зарегистрировано на территории РФ в установленном порядке.

Речь идет о поставках, датированных 2015 и 2016 годом, медоборудование заказывали в больницу имени Пирогова и перинатальный центр, общая сумма контрактов составила 150 млн руб., однако часть из них (38,4 млн руб.) заплачены не были.

По словам гособвинителя, помощника прокурора Октябрьского района Самары Алины Ахмеровой, злой умысел Шатило подтверждается тем, что он обратился в суды, чтобы заставить медучреждения заплатить ему деньги, плюс связался с изготовителем оборудования в Китае с просьбой устранить недостатки.

Адвокат Денис Анисимов в суде заявил, что наоборот, никакого умысла у Сергея Шатило не было: по сути, ООО "СМТ" — посредник, который проверил, что у оборудования есть необходимая регистрация, а уже после заключения договора и поставки выяснилось, что у Росздравнадзора есть претензии к изготовителю, и в итоге компания оказалась в заложниках ситуации. Мол, они и рады бы забрать оборудование, но не смогут вернуть его изготовителю, потому что тот настаивает на том, что все в порядке. Сейчас в ситуации пытаются разобраться арбитражные суды, в рамках рассмотрения дел там уже проведено несколько экспертиз, но кто прав, так и не удалось решить.

Позицию потерпевших (больницы Пирогова и больницы Середавина) по этому вопросу выслушать сегодня не удалось. Следующее заседание назначено на октябрь, и именно тогда юристы обоих медучреждений будут объяснять, что именно не так было с поставками.