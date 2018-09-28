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Суды Происшествия

Директора СМТ начали судить за сбыт незарегистрированного медоборудования

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Октябрьском районном суде 28 сентября состоялось первое заседание по делу о сбыте незарегистрированных медицинских изделий. На скамье подсудимых — директор ООО "Современные медицинские технологии" Сергей Шатило.

Согласно версии гособвинения, он осознанно выигрывал аукционы и поставлял в медучреждения Самарской области оборудование, которое не соответствовало требованиям контракта в части комплектации, а также не было зарегистрировано на территории РФ в установленном порядке.
Речь идет о поставках, датированных 2015 и 2016 годом, медоборудование заказывали в больницу имени Пирогова и перинатальный центр, общая сумма контрактов составила 150 млн руб., однако часть из них (38,4 млн руб.) заплачены не были.

По словам гособвинителя, помощника прокурора Октябрьского района Самары Алины Ахмеровой, злой умысел Шатило подтверждается тем, что он обратился в суды, чтобы заставить медучреждения заплатить ему деньги, плюс связался с изготовителем оборудования в Китае с просьбой устранить недостатки.

Адвокат Денис Анисимов в суде заявил, что наоборот, никакого умысла у Сергея Шатило не было: по сути, ООО "СМТ" — посредник, который проверил, что у оборудования есть необходимая регистрация, а уже после заключения договора и поставки выяснилось, что у Росздравнадзора есть претензии к изготовителю, и в итоге компания оказалась в заложниках ситуации. Мол, они и рады бы забрать оборудование, но не смогут вернуть его изготовителю, потому что тот настаивает на том, что все в порядке. Сейчас в ситуации пытаются разобраться арбитражные суды, в рамках рассмотрения дел там уже проведено несколько экспертиз, но кто прав, так и не удалось решить.

Позицию потерпевших (больницы Пирогова и больницы Середавина) по этому вопросу выслушать сегодня не удалось. Следующее заседание назначено на октябрь, и именно тогда юристы обоих медучреждений будут объяснять, что именно не так было с поставками.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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