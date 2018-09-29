Солисты Мариинского театра споют "Кармен" в Филармонии

В субботу, 29 сентября, в программе, посвященной 180-летию со дня рождения Жоржа Бизе, на сцене Самарской филармонии вместе с симфоническим оркестром под управлением Михаила Щербакова выступят солисты Мариинского театра Ахмед Агади (тенор) и Наталья Евстафьева (меццо-сопрано).

Ахмед Агади — заслуженный артист России, народный артист Республики Татарстан, лауреат национальной театральной премии "Золотая Маска" за роль Габдуллы Тукая в спектакле "Любовь поэта" Татарского театра оперы и балета им. Мусы Джалиля (номинация "Лучшая мужская роль в опере"). С 2005 г. — солист оперной труппы Мариинского театра.

Наталья Евстафьева — лауреат IV Международного конкурса им. Римского-Корсакова, обладательница специальной премии на конкурсе Пласидо Доминго в Лос-Анджелесе. В 2001 г. певица дебютировала на сцене Мариинского театра в партии Марфы в опере "Хованщина" Мусоргского.

В программе самарского концерта опера "Кармен" Жоржа Бизе — вступление, арии и дуэты, симфонические фрагменты.