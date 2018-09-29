Солисты Мариинского театра споют "Кармен" в Филармонии

В субботу, 29 сентября, в программе, посвященной 180-летию со дня рождения Жоржа Бизе, на сцене Самарской филармонии вместе с симфоническим оркестром под управлением Михаила Щербакова выступят солисты Мариинского театра Ахмед Агади (тенор) и Наталья Евстафьева (меццо-сопрано).
Ахмед Агади — заслуженный артист России, народный артист Республики Татарстан, лауреат национальной театральной премии "Золотая Маска" за роль Габдуллы Тукая в спектакле "Любовь поэта" Татарского театра оперы и балета им. Мусы Джалиля (номинация "Лучшая мужская роль в опере"). С 2005 г. — солист оперной труппы Мариинского театра.
Наталья Евстафьева — лауреат IV Международного конкурса им. Римского-Корсакова, обладательница специальной премии на конкурсе Пласидо Доминго в Лос-Анджелесе. В 2001 г. певица дебютировала на сцене Мариинского театра в партии Марфы в опере "Хованщина" Мусоргского.
В программе самарского концерта опера "Кармен" Жоржа Бизе — вступление, арии и дуэты, симфонические фрагменты.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!