16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Солисты Мариинского театра споют "Кармен" в Филармонии Вокалист-джазмен Стив Вашингтон выступит в Самарской филармонии Тилль Линденманн привезет в Самару камерное шоу Messer Стала известна программа фестиваля искусств "Самарская осень-2018" Редкие гости "Рада и Терновник" выступят в Самаре

Музыка Культура

Солисты Мариинского театра споют "Кармен" в Филармонии

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 51
Версия для печати

В субботу, 29 сентября, в программе, посвященной 180-летию со дня рождения Жоржа Бизе, на сцене Самарской филармонии вместе с симфоническим оркестром под управлением Михаила Щербакова выступят солисты Мариинского театра Ахмед Агади (тенор) и Наталья Евстафьева (меццо-сопрано).

Ахмед Агади — заслуженный артист России, народный артист Республики Татарстан, лауреат национальной театральной премии "Золотая Маска" за роль Габдуллы Тукая в спектакле "Любовь поэта" Татарского театра оперы и балета им. Мусы Джалиля (номинация "Лучшая мужская роль в опере"). С 2005 г. — солист оперной труппы Мариинского театра.

Наталья Евстафьева — лауреат IV Международного конкурса им. Римского-Корсакова, обладательница специальной премии на конкурсе Пласидо Доминго в Лос-Анджелесе. В 2001 г. певица дебютировала на сцене Мариинского театра в партии Марфы в опере "Хованщина" Мусоргского.

В программе самарского концерта опера "Кармен" Жоржа Бизе — вступление, арии и дуэты, симфонические фрагменты.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zalyalov 21 февраля 2017 04:13 В филармонии отметили день рождения самарского органа

"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.

Максим Волтушин 06 февраля 2017 20:31 С новогодним концертом в Самаре выступит вокальная группа "Пятеro"

Молодцы!

Константин Чуйков 30 октября 2016 07:03 В Самаре открылся музыкальный фестиваль "Маэстро марш"

Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

Александр Колотило 12 мая 2016 11:14 Главный дирижер академического симфонического оркестра Самарской филармонии Михаил Щербаков празднует юбилей

Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!

Dmitry Lakotsenin 12 апреля 2016 10:20 "Волжские казаки" получили награды от Минобороны РФ за участие в военной операции в Сирии

Молодцы! Успехов коллективу!

Фото на сайте

На Мастрюковских озерах прошел 45-й Грушинский фести­валь

На Мастрюковских озерах прошел 45-й Грушинский фести­валь

Грушинский фестиваль открылся под звуки медных труб

Грушинский фестиваль открылся под звуки медных труб

Стартовал первый областной фестиваль "Душа баяна"

Стартовал первый областной фестиваль "Душа баяна"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30