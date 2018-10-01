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В Библиотеке им. Крупской открывается "Мастерская Валерия Бондаренко"

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Центральной городской библиотеке им. Н. К. Крупской 10 октября в 18:30 открывается "Мастерская Валерия Бондаренко. Серебряный век: поиск утраченной целостности".

Валерий Бондаренко — известный педагог, журналист, тренер, кинокритик, киновед, филолог, перформер, член союза Кинематографистов России, куратор имиджевых и социальных проектов. Автор четырех книг, обладатель ряда премий в области литературы, педагогики, публичной деятельности.

"Мастерская Валерия Бондаренко" — это цикл лекций, посвященных духовным исканиям творческих людей Серебряного века. Первая встреча 10 октября будет посвящена Велимиру Хлебникову, вечер 17 октября — теме "Поэзия и миф", а 24 октября пройдет встреча на тему "Михаил Булгаков — в гостях у Воланда".

Вход свободный.

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