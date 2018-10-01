Что покажет Beat Film Festival

Масштаб и успех фестиваля Beat Weekend как правило незаслуженно скромны, когда он доезжает до Самары. Тем не менее ЦРК "Художественный" каждый год исправно принимает его и показывает важнейшие документальные фильмы о музыке и современной культуре. На сей раз Beat Weekend пройдет с 4 по 7 октября.
Традиционно Beat Weekend знакомит с фильмами, которым не находится места в мультиплексах, но находится в сердцах неравнодушных к течениям современной культуры. В 2018 г. для показа в Самаре выбраны семь картин, и аутсайдеров среди них нет.
Первой, в четверг, 4 октября, покажут историю становления художника Жан-Мишеля Баския, которую сняла Сара Драйвер — жена Джима Джармуша. Место действия "Баския: взрыв реальности" — Нью-Йорк на стыке 70-х и 80-х. Опасный и депрессивный мегаполис, где в небольших субкультурных сообществах созревали будущие великие музыканты и художники. Одним из них был и бездомный гаитянский парень, полный идей и не сомневавшийся в ожидавшем его признании. Показ будет предварять лекция Сергея Баландина, который расскажет о роли Баскии в современной культуре.
Единственный фильм самарской программы датируется не 2018-м годом, а 1989-м, и он наверняка соберет полный зал, причем дважды, 4 и 7 октября. Это "Depeche Mode: 101" — картина о финальном концерте мирового тура 88-го. Приверженец "прямого кино" Д. А. Пеннебейкер создал правдивый портрет группы, приближающейся к пику популярности, но измотанной сотней концертов. Причем, свои важные штрихи к этому портрету добавляют обычные фанаты.
"Матайа / Майа / M.I.A." (5 октября, 19:30) — кино, смонтированное из 7 тысяч часов записей самого разного рода, оказавшихся в распоряжении Стивена Лавриджа. Фильм рассказывает о происхождении эксцентричных нарядов и политизированных жестов звезды хип-хопа, и убеждает, что она — необычный поп-артист. Правда, фанаты об этом и так догадываются, а всем прочим картина будет не так интересна. Более универсальное высказывание на тему хип-хопа ждет зрителей в фильме "Слово — закон". Поэзия Южного Бронкса. Панчи, пробивающие дорогу с улиц в мэйнстрим. Аутсайдера и признанные герои. Получите, распишитесь…
6 октября, в 17:00 в рамках фестиваля — драма о девушка-скейтерах от обладательницы Гран-при Sundance Кристал Мозель. Skate Kitchen примечательна тем, что здесь документальная история переступает тематические и жанровые границы, чтобы превратиться в объемное высказыванием на тему взросления.
Еще один по-настоящему важный фильм программы — "Социальные животные". Главным героем и объектом исследования в нем стал Instagram. Опасности и возможности соцсети раскрываются в нем через рассказы трех героев-подростков, познавших в самом нежном возрасте медиа-взлеты и падения. Сеанс начнется в 19:00, а за час до того можно будет обсудить главную тему фильма с топ-блогерами Анной Райку и Анной Корженевской в кофейне Carrie, что рядом с "Художественным".
Наконец, в последний день Beat Weekend предлагает пережить "Последние пять лет Дэвида Боуи". Это история о том, как артисту удалось сделать собственную смерть частью творческого проекта. А еще — фильм, в котором умирающий Боуи предстает настоящим, без маски, кажется, впервые за полсотни лет.
После сеанса наследие великого хамелеона на свой манер будут интерпретировать на вечеринке "Поникараоке" в "Турбазе Ветерок", при участии девичьего дуэта "Комсомольск" (Москва), VLNY и Alla Farmer.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?