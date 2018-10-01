Что покажет Beat Film Festival

Масштаб и успех фестиваля Beat Weekend как правило незаслуженно скромны, когда он доезжает до Самары. Тем не менее ЦРК "Художественный" каждый год исправно принимает его и показывает важнейшие документальные фильмы о музыке и современной культуре. На сей раз Beat Weekend пройдет с 4 по 7 октября.

Традиционно Beat Weekend знакомит с фильмами, которым не находится места в мультиплексах, но находится в сердцах неравнодушных к течениям современной культуры. В 2018 г. для показа в Самаре выбраны семь картин, и аутсайдеров среди них нет.

Первой, в четверг, 4 октября, покажут историю становления художника Жан-Мишеля Баския, которую сняла Сара Драйвер — жена Джима Джармуша. Место действия "Баския: взрыв реальности" — Нью-Йорк на стыке 70-х и 80-х. Опасный и депрессивный мегаполис, где в небольших субкультурных сообществах созревали будущие великие музыканты и художники. Одним из них был и бездомный гаитянский парень, полный идей и не сомневавшийся в ожидавшем его признании. Показ будет предварять лекция Сергея Баландина, который расскажет о роли Баскии в современной культуре.

Единственный фильм самарской программы датируется не 2018-м годом, а 1989-м, и он наверняка соберет полный зал, причем дважды, 4 и 7 октября. Это "Depeche Mode: 101" — картина о финальном концерте мирового тура 88-го. Приверженец "прямого кино" Д. А. Пеннебейкер создал правдивый портрет группы, приближающейся к пику популярности, но измотанной сотней концертов. Причем, свои важные штрихи к этому портрету добавляют обычные фанаты.

"Матайа / Майа / M.I.A." (5 октября, 19:30) — кино, смонтированное из 7 тысяч часов записей самого разного рода, оказавшихся в распоряжении Стивена Лавриджа. Фильм рассказывает о происхождении эксцентричных нарядов и политизированных жестов звезды хип-хопа, и убеждает, что она — необычный поп-артист. Правда, фанаты об этом и так догадываются, а всем прочим картина будет не так интересна. Более универсальное высказывание на тему хип-хопа ждет зрителей в фильме "Слово — закон". Поэзия Южного Бронкса. Панчи, пробивающие дорогу с улиц в мэйнстрим. Аутсайдера и признанные герои. Получите, распишитесь…

6 октября, в 17:00 в рамках фестиваля — драма о девушка-скейтерах от обладательницы Гран-при Sundance Кристал Мозель. Skate Kitchen примечательна тем, что здесь документальная история переступает тематические и жанровые границы, чтобы превратиться в объемное высказыванием на тему взросления.

Еще один по-настоящему важный фильм программы — "Социальные животные". Главным героем и объектом исследования в нем стал Instagram. Опасности и возможности соцсети раскрываются в нем через рассказы трех героев-подростков, познавших в самом нежном возрасте медиа-взлеты и падения. Сеанс начнется в 19:00, а за час до того можно будет обсудить главную тему фильма с топ-блогерами Анной Райку и Анной Корженевской в кофейне Carrie, что рядом с "Художественным".

Наконец, в последний день Beat Weekend предлагает пережить "Последние пять лет Дэвида Боуи". Это история о том, как артисту удалось сделать собственную смерть частью творческого проекта. А еще — фильм, в котором умирающий Боуи предстает настоящим, без маски, кажется, впервые за полсотни лет.

После сеанса наследие великого хамелеона на свой манер будут интерпретировать на вечеринке "Поникараоке" в "Турбазе Ветерок", при участии девичьего дуэта "Комсомольск" (Москва), VLNY и Alla Farmer.