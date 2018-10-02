Предприниматели из Самары научились создавать востребованные продукты

В Самаре состоялось второе мероприятие программы "Бизнес класс" от Сбербанка и Google для действующих и начинающих предпринимателей. Проект проходит в регионе при поддержке правительства Самарской области. Тренинг посетили 180 самых активных участников программы из четырех регионов: Самарской, Саратовской, Ульяновской и Волгоградской областей.

Мастер-класс, рассчитанный на целый день, провел постоянный эксперт проекта Илья Балахнин, генеральный директор и управляющий партнер Strikh Group. Мероприятие было посвящено способам эффективного управления маркетингом и продажами. Спикер рассказал, как создать продукт-бестселлер и какие выбрать инструменты для его продвижения. Мастер-класс прошел в непринужденной атмосфере: эксперт приводил множество примеров из собственной практики и дополнял серьезный материал шутками из области бизнеса.

На практической части мероприятия участники сформулировали цели и задачи по модели сбалансированной системы показателей, потренировались в построении стратегической канвы по концепции "Голубого океана" и сформулировали сообщения, которые могут лечь в основу позиционирования продукта. Предприниматели активно обсуждали, как правильно рассчитывать маржинальность, прибыль и издержки; в чем разница между маркетингом и социологией; в чем особенности поведения потребителей в торговых центрах. Многих участников заинтересовал игровой кейс от эксперта. Нужно было выбрать одну из двух стратегий для развития салона оптики и аргументировать свой выбор: направить все ресурсы на увеличение повторных покупок или на привлечение новой аудитории.

"Важно понимать, что за успехом компании всегда стоят конкретные бизнес-показатели. Умение грамотно работать с цифрами позволит предпринимателю принимать взвешенные стратегические решения, — говорит Илья Балахнин, постоянный эксперт программы "Бизнес класс". — Именно поэтому на мастер-классе мы исследовали основные точки соприкосновения в маркетинге и продажах, а также разбирали эффективные инструменты для продвижения бизнеса. Надеюсь, полученные знания помогут участникам более осознанно подойти к развитию своего дела и максимизировать прибыль".

"Программа "Бизнес класс" привлекла меня возможностью получить недостающие знания по продвижению компании. Формат мастер-классов оказался для меня крайне продуктивным: мы не только работаем в группах и разбираем практические кейсы, но и общаемся с коллегами, расширяем профессиональные связи. Такой подход помогает лучше усвоить материал и закрепить полученные навыки на практике. По итогам мероприятия планирую рассчитать изученную формулу прибыли для своего бизнеса", — говорит участник программы "Бизнес класс" Наталья Шуравина, владелец интернет-магазина автоэлектроники "radar63.ru".

"Бизнес класс" — это бесплатная федеральная программа развития предпринимательских компетенций для действующих и начинающих бизнесменов. Проект реализуется в 46 регионах России. В нем уже зарегистрировались более 300 тысяч человек со всей страны, в том числе более 22 тысяч из Самарской, Саратовской, Ульяновской и Волгоградской областей.

"Бизнес класс" доступен в двух режимах — "онлайн" и "интенсив". Первый состоит из видеоуроков, вебинаров, тестовых заданий и дополнительных материалов. Программа курса разработана ведущими российскими экспертами. Все жители России могут бесплатно к ней присоединиться и пройти восемь онлайн-модулей по основным направлениям: маркетингу и продажам, моделированию, исследованию рынка, финансам, продвижению и стратегии развития, юридическим аспектам, управлению персоналом. Приглашаем зарегистрироваться на сайте www.business-class.pro и приступить к обучению. Для успешного освоения тщательно отобранного материала понадобится не больше 1-3 свободных часов в неделю.

"Интенсив" включает в себя все составляющие режима "онлайн", а также очные мероприятия и наставничество. В Самаре планируются еще два мастер-класса. На них будут приглашены те участники проекта, которые успешно прошли этапы тестирования в интенсивный режим. Благодаря таким тренингам предприниматели могут опробовать новые методики развития и создания компании, а также завязать полезные деловые знакомства.