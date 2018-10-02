16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре собрали "корзину доброты" из 7,1 тонн продуктов На городских ярмарках появились местные яблоки "ЯФО" Фермеры региона продвигают свою продукцию в сетевые магазины Какие товары покупают россияне накануне Дня знаний ГК "Виктор и Ко" пытается взыскать с "Ашана" более 45 млн рублей

Продуктовый ритейл АПК и пищепром

В Самаре собрали "корзину доброты" из 7,1 тонн продуктов

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 71
Версия для печати

Одна из ведущих мультиформатных розничных компаний России X5 Retail Group и Фонд продовольствия "Русь" подвели итоги самарского общегородского продовольственного марафона "Корзина доброты", приуроченного ко Дню пожилого человека.

Фото: предоставлено X5RG

В рамках акции, прошедшей 29 сентября в 240 самарских "Пятерочках", "Перекрестках" и "Каруселях", собрано 7,1 тонн продуктов. Волонтёры фонда вместе с сотрудниками социальных служб уже приступили к доставке 1 207 продуктовых наборов нуждающимся пенсионерам Самарской области.

В организации и проведении акции приняли участие около 190 волонтеров от благотворительного Фонда продовольствия "Русь" и около 300 сотрудников торговых сетей Х5. Марафон прошел при поддержке министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, Самарской Епархии и благотворительного фонда "Родные люди". Помощь получат малообеспеченные пожилые люди практически из всех муниципалитетов Самарской области.

Прошли уже два продовольственных марафона, которые организаторы провели в этом году в Казани и Екатеринбурге. Там было собрано 24 тонны продуктов — 4 300 нуждающихся получили продовольственную помощь. В декабре такой же продовольственный марафон пройдет в Москве.

С 15 августа по 15 октября на официальном сайте акции корзинадоброты.рф проходит первый онлайн-марафон "Корзина доброты". Собранные продукты получат нуждающиеся пенсионеры Нижегородской области.

В прошлом году "Корзина доброты" прошла в 803 магазинах "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Карусель". В пользу нуждающихся удалось собрать порядка 80 тонн нескоропортящихся продуктов. Помощь получили 6 000 малоимущих семей и пенсионеров из разных регионов России.

Гид потребителя

Последние комментарии

Н. У. 22 августа 2017 18:30 "Тандер" потерял шансы на взыскание с мэрии Самары убытков за срыв планов строительства гипермаркета

Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?

Пётр Фескин 15 декабря 2016 10:12 "Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!

Евгений Сапунов 18 августа 2015 13:23 В сызранском "Перекрестке" изъяты канадские лобстеры и французский сыр

уничтожали лобстеров путём поедания? )))

Павел Курганов 11 августа 2015 12:02 В "Ашане" в ТЦ "Космопорт" уничтожено 900 кг яблок из Эквадора

отравленные поди))

михаил вдовин 27 мая 2015 03:01 В Самарской области дешевеют огурцы и томаты

Так сказали нам статисты из минэконоиразвития. Почему, что будет дальше происходить с ценами, они не знают.

Фото на сайте

Выбор хозяйки: как накрыть стол на одну зарплату

Выбор хозяйки: как накрыть стол на одну зарплату

"Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

"Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

В "Ашане" в ТЦ "Космопорт" уничтожено 900 кг яблок из Эквадора

В "Ашане" в ТЦ "Космопорт" уничтожено 900 кг яблок из Эквадора

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4