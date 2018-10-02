В Самаре собрали "корзину доброты" из 7,1 тонн продуктов

Одна из ведущих мультиформатных розничных компаний России X5 Retail Group и Фонд продовольствия "Русь" подвели итоги самарского общегородского продовольственного марафона "Корзина доброты", приуроченного ко Дню пожилого человека.

В рамках акции, прошедшей 29 сентября в 240 самарских "Пятерочках", "Перекрестках" и "Каруселях", собрано 7,1 тонн продуктов. Волонтёры фонда вместе с сотрудниками социальных служб уже приступили к доставке 1 207 продуктовых наборов нуждающимся пенсионерам Самарской области.

В организации и проведении акции приняли участие около 190 волонтеров от благотворительного Фонда продовольствия "Русь" и около 300 сотрудников торговых сетей Х5. Марафон прошел при поддержке министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, Самарской Епархии и благотворительного фонда "Родные люди". Помощь получат малообеспеченные пожилые люди практически из всех муниципалитетов Самарской области.

Прошли уже два продовольственных марафона, которые организаторы провели в этом году в Казани и Екатеринбурге. Там было собрано 24 тонны продуктов — 4 300 нуждающихся получили продовольственную помощь. В декабре такой же продовольственный марафон пройдет в Москве.

С 15 августа по 15 октября на официальном сайте акции корзинадоброты.рф проходит первый онлайн-марафон "Корзина доброты". Собранные продукты получат нуждающиеся пенсионеры Нижегородской области.

В прошлом году "Корзина доброты" прошла в 803 магазинах "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Карусель". В пользу нуждающихся удалось собрать порядка 80 тонн нескоропортящихся продуктов. Помощь получили 6 000 малоимущих семей и пенсионеров из разных регионов России.