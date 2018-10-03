Работы на станции метро "Алабинская" за 998 млн руб. завершит "Волгатрансстрой-9"

Пятый пусковой комплекс самарского метро между станциями "Российская" и "Алабинская" достроит "Волгатрансстрой-9", сообщается на сайте госзакупок по результатам проведенного электронного аукциона.

Согласно опубликованным сведениям, на конкурс поступила всего одна заявка. Начальная (максимальная) стоимость работ была установлена в размере 998,38 млн рублей.

Подрядчику предстоят работы по уже действующим станциям "Российская" и "Алабинская", а также продолжение строительства перегона до "Самарской". Срок исполнения контракта — декабрь 2019 года.

На "Алабинской" "Волгатрансстрой-9" должен будет выполнить устройство подъемной платформы и инженерных коммуникаций сходов №№ 3 и 4, а также сооружение малых вентиляционных киосков, устройство инженерных коммуникаций, систем радиационного и рентгеновского контроля, системы теленаблюдения и подъемной платформы в вестибюле № 2.

На перегоне "Алабинская" — "Российская" подрядчику предстоит обустроить верхнее строение пути и тоннельный водопровод и благоустроить территорию.

На перегоне между станциями "Алабинская" и "Самарская" победитель аукциона должен будет провести работы с камерой съездов и перегонным тоннелем, подвести инженерные коммуникации (водопровод, канализацию и отопление), а также провести электроосвещение и силовые сети. Кроме того, подрядчику предстоит обеспечить участок объектами энергетического хозяйства, системами связи и автоматизированной системой диспетчерского управления. Все работы планируется завершить в декабре 2019 года.

Напомним, строительство станции метро "Алабинская" ведется с 2008 года. Движение по станции было открыто по временной схеме 1 февраля 2015 года. Сегодня между станциями "Российская" и "Алабинская" работает только одна из линий (один туннель), поэтому движение здесь реверсивное: поезд приезжает на "Алабинскую", а потом тот же состав по той же линии возвращается на станцию "Юнгородок".

Это происходит потому, что на станции пока отсутствует камера съездов, из-за этого прибывающие составы не имеют возможности развернуться, а привычный интервал движения состава увеличился.

7 декабря был открыт для движения участок автомобильной дороги на ул. Ново-Садовой от ул. Полевой до ул. Первомайской, закрытый еще в апреле 2012 г. для завершения работ по станции метро "Алабинская". В преддверии ЧМ-2018 было решено возобновить движение на этом участке дороги, не дожидаясь достройки камеры съездов. На пересечении ул. Ново-Садовой и Первомайской остался небольшой огороженный участок, через который метростроевцы имеют возможность доступа в "подземку".

Как рассказывал ранее генеральный директор "ВТС-Метро", строившей станцию "Алабинская", Сергей Натальчук, сейчас все крупные наземные и подземные работы в перегонных туннелях и камере съездов выполнены, осталось обустройство объекта.