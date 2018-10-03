Полицейские, уволенные после жалоб в ФСБ на начальство, обратились к депутату Хинштейну

Полицейские, которых уволило руководство ГУ МВД России по Самарской области через суд, обратились за помощью к депутату Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александру Хинштейну.

"Александр Хинштейн подробно ознакомился с обстоятельствами дела, выслушал сотрудников, сформировал свою точку зрения на ситуацию и заключил, что увольнение по многим признакам действительно носило незаконный характер, — сообщили помощники депутата. — Он обещал помочь сотрудникам полиции в их восстановлении по службе, и при необходимости — довести этот вопрос лично до министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева".

Напомним, апелляционная инстанция областного суда 11 сентября 2018 г. вынесла решение об увольнении шестерых сотрудников отдела полиции Челно-Вершинского района. Якобы все они совершили служебный проступок. Причем их проступки начались с вымогательства с них денег.

Виктория Коробкова, Анастасия Филиппова, Екатерина Филиппова, Ринат Нуреев, Наталья Маховикова и Ильнар Хисматов не захотели по незаконному требованию своего руководителя, тогда еще начальника отдела полиции Челно-Вершинского района, Рафката Расулова частично отдать ему свои премии, полученные в честь Дня полиции. Деньги подчиненные начальству передали, но сообщили об этом сотрудникам Управления ФСБ по Самарской области.

Расулову вынесли приговор — признали его виновным в превышении должностных полномочий и оштрафовали на 40 тыс. рублей.

Позже в отношении жаловавшихся на начальника людей областное ГУ МВД организовало служебную проверку. Причем, как следует из материалов суда Исаклинского района, она была инициирована именно в связи с конфликтом с Расуловым.

Проверка якобы установила некий служебный проступок, который совершили жаловавшиеся на начальника отдела полиции люди, и всех шестерых уволили.

Суд Исаклинского района в мае 2018 г. признал увольнение незаконным, восстановил работников в должностях и постановил выплатить им зарплаты за вынужденно пропущенное время работы.

"Мы посчитали, что сотрудники полиции ни в чем не виноваты, и поддерживали их в суде", — рассказал также прокурор Челно-Вершинского района Дмитрий Абросимов.

Но руководство регионального ГУ МВД обжаловало решение районного суда в областной. А там постановили: сотрудников, жаловавшихся на начальника, уволить.

Из апелляционного определения облсуда следует, что полицейские виновны в том, что отдали Расулову деньги по его незаконному требованию. Суд учел, что кто-то из сотрудников вернул Расулову часть денег, поскольку был уверен, что ему по ошибке выплатили "лишнего", а кто-то считал, что отдает деньги на ремонт помещений.

"Сотрудник органов внутренних дел обязан знать и соблюдать основные и служебные обязанности, порядок и правила выполнения служебных обязанностей и реализации предоставленных ему прав", — сказано в апелляционном представлении.