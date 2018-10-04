Промсвязьбанк улучшил условия по кредитным картам

Промсвязьбанк единовременно снизил ставки в среднем на 2-3 процентных пункта по трем видам кредитных карт — "Платинум", "100+" и "Карта мира без границ". Новые процентные ставки действуют для клиентов, подавших заявку на открытие кредитки после 18 сентября 2018 года.

По кредитной карте "Платинум" процентная ставка составляет 25,9% годовых, а по кредитной карте "100+" и кредитной карте "Карта мира без границ" процентная ставка составит 27,9% годовых.

Процентная ставка по кредитной карте "Двойной кэшбэк" не изменилась и составляет 26% годовых.

"Мы рады предложить нашим клиентам интересные и выгодные условия по кредитным картам, которые являются одним из самых удобных инструментов для совершения ежедневных покупок, — говорит руководитель по развитию банковских карт Промсвязьбанка Михаил Ефремов. — Кредитные карты Промсвязьбанка стали еще привлекательнее, и мы уверены, что каждый клиент найдет для себя ту карту, которая подойдет именно ему".

Ознакомиться с условиями по кредитным картам Промсвязьбанка можно по ссылке.