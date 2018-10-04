В Самаре судят врача, пациентка которой умерла после рождения тройняшек

Перед судом Октябрьского района Самары предстала акушер-гинеколог Наталья Родионова, являвшаяся лечащим врачом Елены Николаевой, мамы тройняшек, умершей после кесарева сечения.

Подсудимую Родионову обвиняют по ч. 2 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей".

Трагедия произошла в 2016 году. Как рассказывал Волга Ньюс папа тройняшек Дмитрий, 10 мая Елене сделали кесарево сечение в больнице им. Пирогова. Лена чувствовала себя плохо, а на третий день ее перевели в реанимацию.

Дмитрий ходил на прием к министру здравоохранения области Геннадию Гридасову. Тот организовал транспортировку Елены в больницу им. Середавина. К тому времени у Лены отказывали почки, жидкость скапливалась в легких. Ей назначили антибиотики. Появилось постоянное жжение в груди и гортани.

У Лены был сепсис.

"Как следует из медэкспертизы — причиной смерти стали осложнения, начавшиеся после сепсиса, который был запоздало диагностирован, — рассказала версию следствия в суде помощник прокурора Октябрьского района Самары Снежанна Карташова. — То есть вовремя не было диагностировано заражение крови. Дело в том, что Елене Николаевой назначался биохимический анализ крови. 11 мая этот анализ попал на экспертизу. 12 мая он был готов. В течение нескольких часов он должен был попасть к лечащему врачу. Лечащим врачом была Родионова. Как говорят свидетели, Родионовой результат анализа передали".

По данным обвинения, в анализе было отмечено превышение нормы креатинина.

"Родионова, как мать тройняшек, была под особым наблюдением, — продолжает Снежанна Карташова. — И, как считает следствие, Родионова, получив такие результаты анализа, должна была назначить обследование. Тогда бы сепсис был вовремя выявлен и можно было вовремя провести санацию. Но, мы считаем, что Родионова не приняла исчерпывающие меры. И из-за этого сепсис обнаружили слишком поздно".

Как рассказали на суде врачи больницы им. Середавина, куда Елена Николаева попала уже в тяжелом состоянии, из-за заражения крови началась патология многих систем организма. В частности, отказывали почки и легкие. Елену на ночь подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, делали диализ. Но во время очередного сеанса диализа, 6 сентября, произошла остановка сердечной деятельности.

Подсудимая Наталья Родионова вину не признала. Она утверждает, что результаты анализа Николаевой попали к ней лишь 13 мая, и что сразу после этого был собран консилиум врачей.

После заседания у Родионовой в зале суда состоялся разговор с бабушкой тройняшек. Последняя в слезах сказала, что ждала хотя бы извинений. Подсудимая же заявила, что извиняться должна не она, а родственники "не там ищут".