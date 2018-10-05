Промсвязьбанк улучшил условия по депозитным программам

Промсвязьбанк повысил ставки по ряду депозитных программ и дополнил линейку продуктов вкладом на срок 4 месяца. Теперь максимальная ставка по классическому вкладу в рублях составляет 6,7% годовых.

Ставки повышены сразу по нескольким популярным вкладам Промсвязьбанка. В частности, по вкладу "Мой доход" добавлена возможность размещения средств на 4 месяца (122 дня) под ставку 6,5% годовых. Также до 6,7% повышена ставка при размещении средств на срок 1 год и выше. Максимальная доходность по пополняемому вкладу "Моя копилка" составляет теперь 6,19% годовых, по вкладу с природно-расходными операциями "Мои возможности" — 5,47% годовых.

Вклад "Мой доход" можно открыть как в отделении Промсвязьбанка, так и в дистанционных каналах (в интернет- или мобильном банке, а также в банкоматах Промсвязьбанка).

"Промсвязьбанк всегда оперативно реагирует на колебания рынка и использует любые доступные возможности для повышения привлекательности вкладов для населения, — отмечает директор по депозитным и расчетным продуктам Промсвязьбанка Наталья Волошина. — Благодаря добавлению в промо-вклад срока размещения 4 мес. теперь он интересен клиентам, которые хотят открыть депозит как на небольшой, так и на более длительный срок".

Ознакомиться с условиями по вкладам Промсвязьбанка вы можете на сайте.