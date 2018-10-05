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Альфа-Банк в Самарской области выдал рекордное количество кредитных карт

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В течение августа 2018 года Альфа-Банк в Самаре, Тольятти и Сызрани выдал максимальное количество кредитных карт за все время своей работы в регионе. В последний летний месяц клиенты оформили почти три с половиной тысячи карт, что на 74% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) в августе 2018 года рынок кредитных карт показал существенный рост по сравнению с августом 2017 года. Помимо Самарского региона (+73%) значительно увеличились выдачи новых кредитных карт в ряде областей Приволжского федерального округа (ПФО). Наибольшая динамика зафиксирована в Республике Башкортостан (плюс 76%), Республике Татарстан (плюс 81,2%), Оренбургской области (плюс 69%) и Саратовской области (плюс 73%).

"Альфа-Банк предлагает удобный и простой способ оформления банковских карт — через сайт и курьерской доставкой, — что ценят наши клиенты. Наиболее востребована в линейке карт — "Кредитная карта "100 дней без %", которая признана лучшим предложением на рынке в этом сегменте", — поясняет дивизиональный директор по розничному бизнесу Альфа-Банка Анастасия Халили.

Согласно информации НБКИ в августе 2018 года россияне получили в банках 1 млн новых кредитных карт.

"По данным 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй, в августе 2018 года количество выданных новых кредитных карт составило 1 млн штук, увеличившись на 56,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (0,64 млн штук). Стоит отметить, что выдача более 1 млн новых кредитных карт в месяц была зафиксирована впервые за всю историю наблюдений НБКИ", — отмечается в сообщении.

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