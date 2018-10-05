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Строительство Строительство и недвижимость

Суд обязал снести постройки Александра Катина в Студеном Овраге

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Четыре постройки главы ГК "Берег" Александра Катина в районе Первой линии Студеного оврага признаны самовольными, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Такое решение принял областной суд в конце сентября.

Напомним, в этом месте был срезан склон, вырублены деревья и возведены четыре четырехэтажных здания. Это стало поводом для череды судебных разбирательств с соседом Катина по участку - Михаилом Горбуновым. Тот требовал остановить стройку и выплатить ему компенсацию за нарушения его прав землевладельца. Процесс продолжается до сих пор, только в связи со смертью Горбунова в 2017 году в качестве истца выступает его наследник Олег Горбунов.

Вместе с тем остановить Катина пыталось и министерство строительства в 2015 году, но затем отозвало свой иск.

Прокурор Кировского района Самары оказался более принципиальным и добился решения о сносе построек Катина. Главным аргументом правоохранителя стало то, что спорная территория относится к лесным участкам водоохранной зоны в прибрежной защитной полосе Саратовского водохранилища, где строить нельзя.               

Экспертиза показала, что сохранение строений и завершение строительства может привести к оползням, и 26 сентября судебная коллегия по гражданским делам Самарского областного суда признала здания самовольными постройками и обязала их снести.

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