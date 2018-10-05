Суд обязал снести постройки Александра Катина в Студеном Овраге

Четыре постройки главы ГК "Берег" Александра Катина в районе Первой линии Студеного оврага признаны самовольными, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Такое решение принял областной суд в конце сентября.
Напомним, в этом месте был срезан склон, вырублены деревья и возведены четыре четырехэтажных здания. Это стало поводом для череды судебных разбирательств с соседом Катина по участку - Михаилом Горбуновым. Тот требовал остановить стройку и выплатить ему компенсацию за нарушения его прав землевладельца. Процесс продолжается до сих пор, только в связи со смертью Горбунова в 2017 году в качестве истца выступает его наследник Олег Горбунов.
Вместе с тем остановить Катина пыталось и министерство строительства в 2015 году, но затем отозвало свой иск.
Прокурор Кировского района Самары оказался более принципиальным и добился решения о сносе построек Катина. Главным аргументом правоохранителя стало то, что спорная территория относится к лесным участкам водоохранной зоны в прибрежной защитной полосе Саратовского водохранилища, где строить нельзя.
Экспертиза показала, что сохранение строений и завершение строительства может привести к оползням, и 26 сентября судебная коллегия по гражданским делам Самарского областного суда признала здания самовольными постройками и обязала их снести.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))