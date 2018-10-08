Стадион "Энергия" перешел к структурам Виктора Воропаева

Красноглинский стадион "Энергия", много лет принадлежавший заводу "Электрощит", французские собственники предприятия уступили структурам депутата Самарской губернской думы Виктора Воропаева, пишет "Самарское обозрение".

Стадион "Энергия" построили в 1950-х годах на базе завода "Электрощит". В 2013 году созданная на его основе группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара" была продана французскому концерну Schneider Electric.

25 сентября "Электрощит"-ТМ Самара" объявил, что физкультурно-спортивный комплекс "Энергия" вошел в состав комплекса "Виктория".

"Решение руководства о передаче стадиона было принято и реализовано для поддержания и развития спорта в районе Красная Глинка. В период с 1 октября по 1 ноября 2018 года в ФСК "Энергия" будут проводиться ремонтные работы, в связи с чем комплекс будет закрыт для посещений. После завершения ремонта комплекс вновь будет доступен для посещения всем желающим", — заявили в "Электрощит"-ТМ Самара".

ФСК "Виктория" управляет автономная некоммерческая организация "Футбольный клуб "Виктория". По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ее совладельцем выступает Виктор Воропаев, доля владения не указана.

Воропаев также является председателем реготделения общественной организации "Союз Пенсионеров России", председателем ТОС "Третий Приволжский микрорайон" и владеет долями в ООО "Коробейник" (100%) и ООО "Коробейник-2" (80%), а также ООО "ЮФ "ИСК" (90%). За юрлицами скрывается крупный рынок "Шапито" в Приволжском микрорайоне Самары.

Как пояснил "Самарскому обозрению" сам Виктор Воропаев, площадка стадиона "Энергия" действительно перешла под его контроль, однако что с ней будет далее — пока не ясно.

"Строить жилье на территории стадиона не будем. То, что там будет развиваться спорт Самарской области, — это точно. Перспективы разные, но деталей пока нет. Будут те виды спорта, которые есть, возможно, даже дополнительные, сделаем футбольное искусственное покрытие, задумано многое, реализация зависит от правительства Самарской области", — рассказал он.

Воропаев также уточнил, что судьба стадиона должна была детально обсуждаться в пятницу, 5 октября, на его встрече в правительстве региона, но на момент сдачи номера прокомментировать ее результаты не смог.