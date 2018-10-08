С подрядчика по реконструкции набережной у "Ладьи" взыскивают 13 млн руб. неустойки

Департамент градостроительства Самары пытается через Арбитражный суд взыскать с ООО "Автодоринжиниринг" 13,06 млн руб. неустойки за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту.
В опубликованных по делу материалах уточняется, что неустойка взыскивается по контракту, заключенному 6 марта 2017 года.
Согласно сведениям ИАС Seldon Basis, именно в этот день с "Автодоринжинирингом" был заключен договор на реконстуркцию четвертой очереди набережной в Самаре за 613,05 млн рублей. По данным сайта госзакупок, на данный момент, правда, фактически оплачено по этому контракту только 570,45 млн рублей.
Напомним, после реконструкции набережной у "Ладьи" в работах были выявлены недочеты. Так, при приемке работ горадминистрация направила в адрес "Автодоринжиниринга" претензии, среди которых было сползание грунта с газонной части, а также неисправность в работе подъемника для маломобильных граждан, фильтрации воды в фонтане и системы оповещения. Кроме того, мэрия указывала на отсутствие видеонаблюдения, хотя проектом оно было предусмотрено.
К середине августа подрядчик, как сообщала пресс-служба городской администрации, устранил менее половины из 68 замечаний.
По данным ИАС Seldon Basis, ООО "Автодоринжиниринг" зарегистрировано в 2013 г., юридически компания расположена в Сызрани. Основным видом деятельности общества является строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Выручка ООО в 2017 г. составила 4,6 млрд руб., чистая прибыль — 146,2 млн рублей.
Генеральным директором ООО "Автодоринжиниринг" является Денис Кравчук, владельцем — ООО "Центроторг", подконтрольное Софии Серпер.