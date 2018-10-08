Жениха-альфонса в Самаре отдали под суд

В Самаре передали в суд уголовное дело по факту крупного мошенничества, на скамье подсудимых в ближайшее время окажется Вадим Шахбазов.

Напомним, в декабре 2017 г. самарчанка отдала 4,3 млн руб. своему жениху и его брату за неделю до свадьбы, после чего они исчезли. По словам потерпевшей, Вадим Шахбазов на протяжении года играл роль глубоко законспирированного сотрудника ФСБ, потом якобы влип в неприятности, она продала машину и квартиру, влезла в долги, чтобы добыть часть нужной суммы для спасения жениха. А он исчез с горизонта, получив деньги.

Найти мужчину удалось только в июне 2018 г. в Санкт-Петербурге. Молодого человека доставили в Самару, но тут он заявил, что никаких денег от девушки не брал, жениться на ней не собирался, так как у него уже есть жена.

По некоторым данным, жен у него может быть несколько, как и потерпевших. Пока в суде будут рассматривать лишь один эпизод. Однако семья потерпевшей сообщает, что в Москве "жених" провернул похожую схему, так что, возможно, его судебные злоключения будут продолжены и позднее.