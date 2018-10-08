На осенней сессии конкурса "Рублевая зона" будет вручена награда в новой специальной номинации

В конкурсе "Рублевая зона" в 2018 году появилась специальная номинация — "За лучший журналистский материал, посвящённый вопросам коллекторского бизнеса". Об этом сегодня сообщил оргкомитет конкурса. Решение об этом принято оргкомитетом совместно с партнером конкурса, Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

"Мы решили учредить специальную номинацию, посвященную коллекторам как в связи с возросшей актуальностью этой темы и развитием отрасли в России, необходимостью объективного освещения этого рынка, так и с законом 230-ФЗ, призванным регулировать нашу индустрию, — поясняет руководитель PR-комитета НАПКА Сергей Шпетер. — Нам важно объяснить людям, как работают коллекторы и с какими вопросами и проблемами они сталкиваются в своей работе, так как коллекшн — это на сегодняшний день одна из наименее представленных в СМИ отраслей финансового рынка".

"Помимо спецноминации, мы запланировали выступление и викторину по теме коллекторского бизнеса, которые проведут представители отрасли для журналистов в рамках обучающего дня, для того, чтобы повысить интерес представителей СМИ к теме взысканий, — добавляет Ян Арт, член жюри конкурса и член совета директоров НАПКА. — Базовый понятийный аппарат, законодательные особенности, психологический портрет должника и коллектора, так называемые антиколлекторы — зачастую, обращаясь к теме взыскания долгов в своих материалах, представители СМИ изначально ничего об этом не знают. Мы хотим помочь восполнить эти пробелы".

Помимо спецноминации по теме коллекторского бизнеса, в рамках осенней сессии конкурса "Рублевая зона", будет вручен приз в спецноминации "За лучшее расследование на финансовом рынке", а также в восьми основных конкурсных номинациях:

лучшее общественно-политическое, деловое СМИ;

лучшее интернет-СМИ;

лучшая радиостанция;

лучший телеканал или интернет-телевидение;

лучшее финансовое СМИ;

лучшее аналитическое СМИ;

лучший спецпроект о финансах в СМИ;

лучшее зарубежное СМИ, освещающее темы российской экономики и финансов.

Работы на участие в конкурсе по специальной номинации "За лучший журналистский материал, посвященный вопросам коллекторского бизнеса" подаются в оргкомитет до 26 октября 2018 года включительно, в остальных номинациях — до 10 октября включительно. Официальный адрес для подачи заявок: info@fin-media.org.

Напомним, что осенняя сессия конкурса "Рублёвая зона"-2018 состоится 22–24 ноября в Чебоксарах (Республика Чувашия).

Региональный конкурс финансовой журналистики "Рублёвая зона" проводится с 2014 года дважды в год в различных городах России при поддержке органов власти принимающих регионов. На текущий момент сессии конкурса прошли в Сочи, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Воронеже, Екатеринбурге и Красноярске.

Конкурс является одним из мероприятий, составляющих программу государственного праздника "День финансиста". Генеральным партнёром конкурса является Союз журналистов России. Конкурс проводится при поддержке комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку. Партнерами конкурса являются Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров, Ассоциация банков России (АБР), Ассоциация российских банков (АРБ), Сообщество профессионалов финансового рынка (САПФИР), Институт развития финансовых рынков (ИРФР), Институт фондового рынка и управления (ИФРУ), Общероссийская общественная организация "Финпотребсоюз", СРО "МиР", некоммерческая организация НАПКА, ГК TeleTrade.

Получить более подробную информацию о конкурсе, ознакомиться с критериями подачи заявок, с составом жюри и экспертного совета конкурса, а также с его историей можно на официальном сайте конкурса www.fin-media.org.