В 19-м квартале Тольятти построят новую поликлинику

В Тольятти будет построена поликлиника, рассчитанная на 1 тыс. посещений в смену, сообщает пресс-центр Главгосэкспертизы России.

Проектно-сметную документацию на возведение данного медучреждения изучили эксперты самарского филиала ведомства. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.



Поликлиника будет построена в 19-м квартале Тольятти в рамках выполнения госпрограммы Российской Федерации "Развитие здравоохранения".

Амбулаторно-поликлинический комплекс разместят в отдельно стоящем четырехэтажном здании, общая площадь которого составит 11,1 тыс. кв. метров. Здесь будут работать травматологическое, рентгенологическое, физиотерапевтическое, терапевтическое, эндокринологическое, оториноларингологическое и хирургическое отделения, женская консультация, клинико-диагностическая лаборатория, отделение функциональной диагностики, а также дневной стационар на 20 коек.

Кроме того, на территории поликлиники будут оборудованы трансформаторная подстанция и временные парковки для автомобилей посетителей с выделенными местами для маломобильных групп населения.