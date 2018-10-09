Для "Самара Арены" построят систему сбора сточных вод за 245,5 млн рублей

Департамент градостроительства Самары ищет подрядчика для проектирования и строительства "резервуара-усреднителя со встроенной насосной станцией для аккумулирования поверхностных сточных вод" с площадки стадиона "Самара Арена" и других объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу в районе ул. Демократической и Барбошин Овраг.
Электронный аукцион назначен на 29 октября 2018 г., максимальная цена контракта установлена в размере 245,5 млн рублей.
Финансирование планируется вести из областного и городского бюджетов. Все работы подрядчик должен будет провести до 31 декабря текущего года.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Сама идея неплоха, но проект возможно требует доработки.
Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.