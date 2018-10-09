Для "Самара Арены" построят систему сбора сточных вод за 245,5 млн рублей

Департамент градостроительства Самары ищет подрядчика для проектирования и строительства "резервуара-усреднителя со встроенной насосной станцией для аккумулирования поверхностных сточных вод" с площадки стадиона "Самара Арена" и других объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу в районе ул. Демократической и Барбошин Овраг.

Электронный аукцион назначен на 29 октября 2018 г., максимальная цена контракта установлена в размере 245,5 млн рублей. Финансирование планируется вести из областного и городского бюджетов. Все работы подрядчик должен будет провести до 31 декабря текущего года.