16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В парке Металлургов установили новую пристань и домик для лебедей Ученые со всего мира обсудят в Самаре актуальные вопросы нейронауки Что такое "Бережливая поликлиника", и где с ней познакомиться Клиенты транспортной компании "Ратек" не могут забрать свои грузы Более 400 единиц спецтехники будут обслуживать самарские улицы в зимний период

Общество

Ученые со всего мира обсудят в Самаре актуальные вопросы нейронауки

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати

11-12 октября в Самарском государственном медицинском университете (ул. Карла Маркса, 165Б) пройдет IV Международная конференция "Нейрокомпьютерный интерфейс: наука и практика. Самара — 2018".

Конференция проводится при организационной поддержке инновационного территориального кластера медицинских и фармацевтических технологий Самарской области, компании IT Universe и проектного офиса цифрового развития Самарской области.

"Нейрокомпьютерный интерфейс: наука и практика" — первая в России международная конференция, специализирующаяся на тематике нейрокомпьютерных интерфейсов. Ключевыми темами в этом году станут искусственное зрение и современные методы моторной реабилитации. В докладах спикеров прозвучат ответы на вопросы о человеко-машинном взаимодействии, применении виртуальной реальности и робототехники в медицине, клинические тренды в физиотерапии.

В программе: научные доклады, круглые столы и панельные дискуссии, демонстрация реабилитационного оборудования, созданного российскими разработчиками.

В конференции примут участие ведущие российские и зарубежные исследователи, такие как Синг Чен (Нидерландский институт нейронауки, Амстердам), Дорон Фридман (Междисциплинарный центр Герцлия, Израиль), Александр Фролов (Институт высшей нервной деятельности РАН), Александр Каплан (МГУ), Михаил Лебедев (Университет Дьюка, Дарэм, США), Алексей Осадчий (НИУ ВШЭ), Сергей Шишкин (Курчатовский институт), Юджин Туник (Северо-Восточный университет, Бостон, США).

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Василий Ерёмин 07 октября 2018 16:47 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:11 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.

Фото на сайте

Культовый фестиваль интернет-деятелей "404"

Культовый фестиваль интернет-деятелей "404"

В теплицах Волжского района полиция и ФСБ нашли нелегальных мигрантов

В теплицах Волжского района полиция и ФСБ нашли нелегальных мигрантов

Соревнования по ловле речного хищника с лодок

Соревнования по ловле речного хищника с лодок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4