Ученые со всего мира обсудят в Самаре актуальные вопросы нейронауки

11-12 октября в Самарском государственном медицинском университете (ул. Карла Маркса, 165Б) пройдет IV Международная конференция "Нейрокомпьютерный интерфейс: наука и практика. Самара — 2018".

Конференция проводится при организационной поддержке инновационного территориального кластера медицинских и фармацевтических технологий Самарской области, компании IT Universe и проектного офиса цифрового развития Самарской области.

"Нейрокомпьютерный интерфейс: наука и практика" — первая в России международная конференция, специализирующаяся на тематике нейрокомпьютерных интерфейсов. Ключевыми темами в этом году станут искусственное зрение и современные методы моторной реабилитации. В докладах спикеров прозвучат ответы на вопросы о человеко-машинном взаимодействии, применении виртуальной реальности и робототехники в медицине, клинические тренды в физиотерапии.

В программе: научные доклады, круглые столы и панельные дискуссии, демонстрация реабилитационного оборудования, созданного российскими разработчиками.

В конференции примут участие ведущие российские и зарубежные исследователи, такие как Синг Чен (Нидерландский институт нейронауки, Амстердам), Дорон Фридман (Междисциплинарный центр Герцлия, Израиль), Александр Фролов (Институт высшей нервной деятельности РАН), Александр Каплан (МГУ), Михаил Лебедев (Университет Дьюка, Дарэм, США), Алексей Осадчий (НИУ ВШЭ), Сергей Шишкин (Курчатовский институт), Юджин Туник (Северо-Восточный университет, Бостон, США).