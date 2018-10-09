В Волжском районе ревнивец облил бензином и поджег женщину

Днем 7 октября из строящегося частного дома в селе Воскресенка Волжского района в больницу доставили 56-летнюю женщину. У пациентки диагностированы ожоги головы и тела, плюс отравление угарным газом.

По данным источника в правоохранительных органах, такие травмы она получила отнюдь не в результате несчастного случая: у силовиков есть сведения о том, что на почве ревности ее облил бензином и поджег мужчина. Его личность уже установлена.

В настоящее время ведется проверка всех обстоятельств произошедшего, уголовное дело пока не возбуждалось.