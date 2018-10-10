16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АО "Транснефть-Приволга" осуществило выпуск молоди рыбы в водоемы Самарской, Саратовской и Волгоградской областей ВТБ предлагает зарплатным клиентам Почта Банка льготное автокредитование Имущество банкротящегося Игоря Чекменева готовят к продаже Владимир Ситнов покинет пост председателя Поволжского банка Сбербанка Российский управленческий форум о цифровых технологиях "DIGITAL-трансформация" состоится в Самаре

Экономика и бизнес

В регионе за месяц подорожали яйца, свинина и огурцы

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 56
Версия для печати

Минэкономразвития Самарской области опубликовал данные мониторинга розничных цен на потребительских рынках региона за сентябрь. В документе отмечено продолжение сезонного снижения розничных цен на картофель и овощи (лук, морковь, капуста, свежие томаты и перец сладкий).

"После удешевления в летний период второй месяц подряд под влиянием сезонного фактора подорожали яйца куриные", — отмечается в релизе.

Рост цен за месяц составил более 10%.

Также зафиксировано подорожание свежих огурцов (5%), свинины (4%) и незначительное удорожание сметаны, творога, масла сливочного и подсолнечного и мяса кур.

Розничные цены на фрукты изменились разнонаправленно: яблоки и виноград подешевели, апельсины и мандарины подорожали.

По данным оперативного мониторинга, в региона в сентябре значительных изменений розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо не отмечено.

Всего, по сравнению с сентябрем прошлого года потребительские цены в регионе в среднем выросли на 3,87%.

ТЭК&Химия №10

АПК&Пищепром №15

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Герасимов 27 августа 2018 13:01 Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Вероника Супрун 12 июля 2018 12:40 Фонд развития промышленности выдаст заем в 100 млн руб. фармпроизводствам области

Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом

Постер Рамке 11 июля 2018 16:53 Мост через Сок и тоннели по дороге Волжский - Курумоч оснастят системами транспортной безопасности

Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...

Фото на сайте

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

В Чапаевске открылся завод по производству сухих строительных смесей

В Чапаевске открылся завод по производству сухих строительных смесей

В Тольятти завершается ремонт автомобильных дорог

В Тольятти завершается ремонт автомобильных дорог

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4