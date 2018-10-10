В регионе за месяц подорожали яйца, свинина и огурцы

Минэкономразвития Самарской области опубликовал данные мониторинга розничных цен на потребительских рынках региона за сентябрь. В документе отмечено продолжение сезонного снижения розничных цен на картофель и овощи (лук, морковь, капуста, свежие томаты и перец сладкий).
"После удешевления в летний период второй месяц подряд под влиянием сезонного фактора подорожали яйца куриные", — отмечается в релизе.
Рост цен за месяц составил более 10%.
Также зафиксировано подорожание свежих огурцов (5%), свинины (4%) и незначительное удорожание сметаны, творога, масла сливочного и подсолнечного и мяса кур.
Розничные цены на фрукты изменились разнонаправленно: яблоки и виноград подешевели, апельсины и мандарины подорожали.
По данным оперативного мониторинга, в региона в сентябре значительных изменений розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо не отмечено.
Всего, по сравнению с сентябрем прошлого года потребительские цены в регионе в среднем выросли на 3,87%.
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