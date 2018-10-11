В Самаре пройдет бизнес-событие "Summit Maestro-2018"

Отель "Holiday Inn" в начале декабря станет местом встречи бизнесменов, желающих узнать глобальные тренды и перспективы в экономике, отточить лидерские качества, получить новые знания о бизнесе, сформировать новые привычки и освоить системы достижения результата. Участники обсудят актуальные и проблемные темы для бизнеса, поделятся историями успеха.
Школа бизнеса Маэстро - организатор Summit Maestro Samara - пригласила на ежегодную встречу высшего руководства компаний лучших спикеров, владеющих технологиями по развитию компаний, управлению персоналом и личной эффективности. Работа развернется одновременно на пяти площадках и познакомит участников встречи со стратегическим планированием, современным пониманием лидерства, возможностями нетворкинга и лайфхаками от мастеров бизнеса. На площадке TED будут идти вдохновляющие выступления спикеров, разных по роду деятельности и имеющих огромный опыт.
По замыслу организаторов, участники встречи получат знания о том, что влияет на достижения стратегических целей, определят факторы рисков текущих стратегий и создадут пошаговый план действий для развития бизнеса.
В качестве спикеров на форуме выступят Сергей Макшанов - эксперт №1 по стратегическому
планированию и экономическим сценариям, управляющий партнер ГК "АРБ-Про"; Роман Копосов - техноброкер, эксперт по коммерциализации новых технологий промышленным и сервисным компаниям, независимый директор и ментор технологических компаний, руководитель направления "Технологический консалтинг" в ГК "АРБ-Про"; Сергей Дерябин - предприниматель, владелец Яхтенной компании "Sailing Art", имеющий более 25 лет управленческого опыта, 15 из которых на топ-позициях в российских и зарубежных компаниях; Павел Попов - эксперт в области операционного управления, первый заместитель генерального директора по операционному управлению ОАО "Объединенная ракетно-космическая корпорация"; Игорь Дубинников - основатель и генеральный директор инвестиционного фонда ААА TRUST, спикер StartUpTour, ведуший StartUpVillage и Open Innovations Технопарк Сколково, играющий тренер №1 в РФ, автор книги "Твоя бизнес-идея. Мечтать и создавать" и другие.
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