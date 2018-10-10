Марадона избежал допроса в Кинельском суде

Виталий Карпов, в определенных кругах известный как Марадона, избежал допроса в суде по уголовному делу о хищении нефти. По информации, предоставленной в суде Кинельского района, где слушается дело, сторона защиты, изначально настаивавшая на вызове Карпова, отозвала соответствующее ходатайство.

Напомним, по обвинению в краже нефти массой 294 т и стоимостью более 4 млн руб. у компании "РИТЭК" перед судом предстали четыре сотрудника цеха подготовки и сдачи нефти (ЦПСН) "Просвет". По версии следствия, в сговоре с некими "неустановленными лицами" в сентябре 2016 года смогли организовать вывоз с территории цеха 12 бойлеров.

При этом "неустановленные лица", которые, видимо, должны были получить всю прибыль от реализации нефти, фигурируют в показаниях свидетелей и обвиняемых, а преступление было выявлено в результате прослушки их переговоров.

Водители тягачей, вывозившие нефть с базы, прямо говорят, что всеми их действиями руководил Андрей Фадеев, представлявший ООО "Открытая Самара". Он же заключал договор на хранение нефти с базой ООО "ТехПромИнвест", где была задержана часть тягачей-бойлеров. Однако следователей удовлетворило объяснение Фадеева о том, что, давая указания водителям и подписывая документы, он не знал, что нефть вывозится незаконно, а контакты ее поставщиков потерял.

Из материалов дела следует, что именно Фадеев первоначально оказался в центре внимания полицейских, которые получили в облсуде разрешение на прослушку его телефонных переговоров, объяснив такую необходимость тем, что он подозревается в организации незаконной врезки в нефтепровод "Гурьев - Куйбышев".

А его собеседником, разговоры с которым попали в дело, по данным следствия, был Виталий Карпов.

По телефону обсуждались детали поставки нефти, в том числе загрузки бойлеров на "Просвете", ситуация с выбиванием долгов, похожая на похищение человека, а также возможное сотрудничество с "Изумрудом" (Владимиром Изумрудовым, которого считают одним из лидеров ОПГ "Законовские").

Фадеев, не узнавший своего собеседника, на стадии следствия, в суде признал, что это был Карпов.

Карпов/Марадона фигурировал и в показаниях одного из обвиняемых. Так и не допрошенный судом свидетель, по словам сотрудника ЦПСН "Просвет", предлагал за денежные выплаты участвовать в криминальной схеме.

По итогам допроса в суде Фадеева адвокат одного из подсудимых Елена Апостол подала ходатайство о вызове для допроса Карпова, которое было удовлетворено судом. Однако последний повестки проигнорировал и так и не был допрошен. По словам судьи Николая Васева, Апостол отозвала свое ходатайство. Сама адвокатесса сообщила, что допрос не состоялся, так как "приходили отписки о том, что Карпова не могли найти".

В итоге суд закончил допросы свидетелей и перешел к оглашению материалов дела, после чего будут рассматриваться вновь поступившие ходатайства. Так, Елена Апостол сообщила, что планирует ходатайствовать об обозрении вещественных доказательств - образцов нефти, отбиравшихся из бойлеров. Ранее такое ходатайство удовлетворено не было.