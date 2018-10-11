Из-за утечки воды меняется движение автобусов на ул. Ново-Садовой

С 11 октября ограничено движение транспорта по ул. Ново-Садовой на участке от Полевой до Первомайской по направлению "из города". Меняются и маршруты автобусов, следующих по этой улице.

Как сообщает администрация Самары, это связано с работами по устранению коммунальной аварии. Здесь в месте просадки асфальтобетонного покрытия по средней полосе проезжей части обнаружена утечка воды на глубине 1,1 метра.

Ограничительная мера будет действовать до окончания всех необходимых работ. Как сообщает городской департамент транспорта, схема движения общественного транспорта скорректирована.

Автобусы маршрутов №23, 47, 50, 206, 297 в направлении "из города" временно следуют по улицам Самарской, Полевой, пр. Ленина, улицам Осипенко, Ново-Садовой и далее по своим маршрутам.

"В город" движение этих автобусов не изменится.