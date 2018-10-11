До 15 октября в Потаповском пансионате будет запущена котельная

До 15 октября в Потаповском пансионате (Красноярский район), где заканчивается строительство нового корпуса, состоится запуск отдельно стоящей котельной.

Об этом сообщает региональное министерство строительства.

Собственная котельная будет обеспечивать обогрев пансионата в процессе проведения отделочных работ. В настоящее время заканчивается монтаж оборудования, в котельной ведутся пуско-наладочные работы.

Напомним, строительство нового жилого корпуса Потаповского пансионата было начато в 2017 г. в рамках социальной программы. Психоневрологический интернат предназначен для оказания высококвалифицированной и специализированной помощи населению с нарушением умственной деятельности. Здание рассчитано на 270 пациентов.

Правительство Самарской области заключило соглашение с Пенсионным фондом РФ о предоставлении субсидии региональному бюджету на софинансирование строительных работ. В общей сложности на строительство нового корпуса пансионата в 2017 г. были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 218,6 млн руб., из них 80,9 млн руб. — субсидия из бюджета ПФР и 137,6 млн руб. — средства областного бюджета. На 2018 г. на этот объект предусмотрены средства ПФР в объеме 65,8 млн руб., расходы за счет средств областного бюджета составляют 188,9 млн рублей.

В 2018 году планируется полностью завершить строительные работы. Проектом предусмотрено строительство трехэтажного "Н" — образного здания с пристроенным пищеблоком и размерами в плане 60,35×80,98 метров. с устройством наружных инженерных сетей и благоустройством территории.

"До конца года объект должен быть сдан. В начале 2019 г. планируется пройти процедуру регистрации и к маю осуществить передачу всего строительства основному балансодержателю — региональному минсоцдемографии", — сообщает минстрой.