VLNY принесли новый альбом

Очередная порция откровений от героев самарского инди-попа.

19 октября выходит альбом группы VLNY, который обещает стать самым характерным для коллектива. Волга Ньюс обратился за подробностями к лидеру команды Дмитрию Артемьеву.

Группу, которая исполняет "новую альтернативную музыку", до сих пор можно назвать молодой — она родилась меньше пяти лет назад как сольный проект Дмитрия Артемьева. Романтичные, модно звучащие песни его первого альбома "Откровения" были настолько хорошо приняты в соцсетях, что быстро назрела необходимость обзавестись составом. Сейчас в багаже VLNY — три полноценных альбома и один мини, победа на крупном музыкальном конкурсе "Новое движение", выступление на разогреве Ивана Дорна и несколько успешных туров, подкрепленных заполненными залами. А 9 сентября группа была одной из главных на праздничном концерте в честь самарского Дня города. Из всех действующих местных коллективов они выглядят, пожалуй, наиболее успешными, хотя и обходятся без внимания центральных СМИ.

Анонсированный пятый альбом претендует на то, чтобы стать самым типичным для группы, ведь он получил название "Волны". "Название нового альбома раскрывает всю суть сразу, — рассказывает Дмитрий Артемьев. — "Волны" — это альбом, в котором переливаются эмоции. Чувственное звучание, любовная лирика, взлеты и падения. "Волны" — это мы!"

Как и прежде, все песни были написаны и записаны фронтменом в одиночку. В них снова есть все, чтобы понравиться лирически настроенной молодежи — уютный звук укулеле, сонная хрипотца в грустном голосе, цепкие припевы и повседневные мелодрамы в текстах. А группа, ныне отрастившая ненавязчивые усы и бороды на манер их лидера, работала над концертными аранжировками. "Как мне кажется, я продвинулся в техническом плане, свожу на порядок лучше чем год назад, — продолжает фронтмен. — В плане звуков и аранжировок расширился кругозор. Также большое внимание уделяю текстам, и я думаю они стали чуточку лучше прежних".

После выхода "Волн" группа снова поедет на гастроли, в планах у них более 30 городов. Тут нельзя не заметить, что к пятому альбому VLNY обзавелись слаженной командой менеджеров. Они четко представляют себе ожидания публики и действуют строго в их рамках. Но все же лидер группы по-прежнему не ощущает себя звездой и искренне удивляется разговорам о тяготах шоу-бизнеса. "Ни о каком бремени славы и речи быть не может, поэтому его нет", — говорит Артемьев.