16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
VLNY принесли новый альбом В художественном музее сыграют джаз, посвященный Эдит Пиаф Наргиз Закирова даст сольный концерт в Самаре Певица Татьяна Семушина выступит с "Виртуозами Самары" В Самаре выступит рэпер Face

Музыка Культура

VLNY принесли новый альбом

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 62
Версия для печати

Очередная порция откровений от героев самарского инди-попа.

19 октября выходит альбом группы VLNY, который обещает стать самым характерным для коллектива. Волга Ньюс обратился за подробностями к лидеру команды Дмитрию Артемьеву.

Группу, которая исполняет "новую альтернативную музыку", до сих пор можно назвать молодой — она родилась меньше пяти лет назад как сольный проект Дмитрия Артемьева. Романтичные, модно звучащие песни его первого альбома "Откровения" были настолько хорошо приняты в соцсетях, что быстро назрела необходимость обзавестись составом. Сейчас в багаже VLNY — три полноценных альбома и один мини, победа на крупном музыкальном конкурсе "Новое движение", выступление на разогреве Ивана Дорна и несколько успешных туров, подкрепленных заполненными залами. А 9 сентября группа была одной из главных на праздничном концерте в честь самарского Дня города. Из всех действующих местных коллективов они выглядят, пожалуй, наиболее успешными, хотя и обходятся без внимания центральных СМИ.

Анонсированный пятый альбом претендует на то, чтобы стать самым типичным для группы, ведь он получил название "Волны". "Название нового альбома раскрывает всю суть сразу, — рассказывает Дмитрий Артемьев. — "Волны" — это альбом, в котором переливаются эмоции. Чувственное звучание, любовная лирика, взлеты и падения. "Волны" — это мы!"

Как и прежде, все песни были написаны и записаны фронтменом в одиночку. В них снова есть все, чтобы понравиться лирически настроенной молодежи — уютный звук укулеле, сонная хрипотца в грустном голосе, цепкие припевы и повседневные мелодрамы в текстах. А группа, ныне отрастившая ненавязчивые усы и бороды на манер их лидера, работала над концертными аранжировками. "Как мне кажется, я продвинулся в техническом плане, свожу на порядок лучше чем год назад, — продолжает фронтмен. — В плане звуков и аранжировок расширился кругозор. Также большое внимание уделяю текстам, и я думаю они стали чуточку лучше прежних".

После выхода "Волн" группа снова поедет на гастроли, в планах у них более 30 городов. Тут нельзя не заметить, что к пятому альбому VLNY обзавелись слаженной командой менеджеров. Они четко представляют себе ожидания публики и действуют строго в их рамках. Но все же лидер группы по-прежнему не ощущает себя звездой и искренне удивляется разговорам о тяготах шоу-бизнеса. "Ни о каком бремени славы и речи быть не может, поэтому его нет", — говорит Артемьев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zalyalov 21 февраля 2017 04:13 В филармонии отметили день рождения самарского органа

"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.

Максим Волтушин 06 февраля 2017 20:31 С новогодним концертом в Самаре выступит вокальная группа "Пятеro"

Молодцы!

Константин Чуйков 30 октября 2016 07:03 В Самаре открылся музыкальный фестиваль "Маэстро марш"

Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

Александр Колотило 12 мая 2016 11:14 Главный дирижер академического симфонического оркестра Самарской филармонии Михаил Щербаков празднует юбилей

Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!

Dmitry Lakotsenin 12 апреля 2016 10:20 "Волжские казаки" получили награды от Минобороны РФ за участие в военной операции в Сирии

Молодцы! Успехов коллективу!

Фото на сайте

На Мастрюковских озерах прошел 45-й Грушинский фести­валь

На Мастрюковских озерах прошел 45-й Грушинский фести­валь

Грушинский фестиваль открылся под звуки медных труб

Грушинский фестиваль открылся под звуки медных труб

Стартовал первый областной фестиваль "Душа баяна"

Стартовал первый областной фестиваль "Душа баяна"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4